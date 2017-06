Italia storico 3° posto nel Mondiale Under 20! Uruguay battuto ai rigori grazie a super Plizzari

L'Italia Under 20 fa la storia, e per la prima volta si issa al 3° posto del Mondiale di categoria. Non un risultato banale; è vero, la rosa a disposizione di Alberigo Evani era molto forte ma contro avversari come la Francia (agli ottavi) e l'Uruguay, gli azzurrini erano dati per sfavoriti. Un percorso bellissimo quello di Orsolini e compagni, che sono riusciti a sopperire alle assenze e agli imprevisti, venendo sconfitti - nella fase ad eliminazione diretta - solo da un Inghilterra nettamente più forte. Un risultato che fan ben sperare per il futuro e per l'evoluzione del nostro vivaio, vista anche la possibilità di far bene con l'Under 21 che punta alla finale nell'Europeo di Polonia, che partirà fra qualche giorno. L'uomo del giorno, questa volta, è stato Plizzari che dopo essere stata la riserva di Zaccagno per tutto il Mondiale, si prende la meritata copertina con la finalina. Non sempre preciso, ma è decisivo in tutta la gara. Milan adesso cosa fai con il discorso portieri?

Cronaca

Uruguay subito pericoloso con un'occasione per Canobbio che prova a sfruttare la palla persa di Pessina, ma la conclusione del giocatore del CA Fénix finisce sull'esterno della rete. Al 17' arriva la prima vera occasione da gol per l'Italia ma Panìco fallisce a due passi dalla porta, dopo l'ottimo cross da destra di Sernicola, con Mele che manda in angolo. Da quel momento gli azzurrini prendono le redini del gioco con Orsolini e Panìco che danno l'impressione di poter essere devastanti sulle corsie laterali. La squadra di Evani fatica però a tirare in porta, dall'altra parte lo fa Viera ma para in due tempi Plizzari.

In avvio di ripresa, c'è una grande occasione per l'Uruguay, ma Valverde spreca tutto da dentro l'area dopo il grande lavoro di Amaral e Olivera nel costruire l'azione. Nel secondo tempo la Celeste sembra più pimpante e arrivano anche le occasioni di Amaral (di poco a lato) e di Ardaiz (parata di Plizzari). Evani capisce il pericolo e utilizza subito il primo cambio con Bifulco che prende il posto di Orsolini, la sostituzione serve per spezzare un po' il gioco della squadra di Coito e gli azzurri si rivedono con Panìco (gol annullato per fuorigioco) e Favilli (para Mele). Evani è costretto a cambiare Romagna per infortunio, e butta nella mischia anche Vido al posto di Cassata ma è ancora l'Uruguay ad andare vicino al gol con Boselli e JL Rodríguez con Plizzari decisivo in entrambe le occasioni.

Niente supplementari e si va direttamente ai tiri di rigore. L'Italia è perfetta con le reti di Vido, Marchizza, Mandragora e Panìco, mentre Plizzari para i tentativi di Amaral e Boselli.

Sequenza rigori

Rigorista Situazione Federico VALVERDE (Uruguay) gol Uruguay-Italia 1-0 Luca VIDO (Italia) gol Uruguay-Italia 1-1 Riccardo MARCHIZZA (Italia) gol Uruguay-Italia 1-2 Rodrigo AMARAL (Uruguay) parato Uruguay-Italia 1-2 Juan BOSELLI (Uruguay) parato Uruguay-Italia 1-2 Rolando MADRAGORA (Italia) gol Uruguay-Italia 1-3 Giuseppe PANICO (Italia) gol Uruguay-Italia 1-4

La statistica

4-1 dcr - Rigori ancora nefasti per l'Uruguay che manca l'ennesimo piazzamento nel Mondiale Under 20. Quattro anni fa, nei Mondiali di Turchia, la Celeste venne sconfitta ai rigori nella finalissima contro la Francia di Pogba. Anche in quel caso finì 4-1, con gli errori decisivi di Velázquez e De Arrascaeta.

Il Tweet

Azzurrini nella storia...

Il migliore

Alessandro PLIZZARI - Non sempre preciso, ma è decisivo, non solo ai rigori. Nel secondo tempo risponde alla grandi ai tentativi di Ardaiz e soprattutto alle occasionissime nel finale di Boselli e JL Rodríguez che cercavano di chiudere il match prima dell'overtime. Poi la ciliegina sulla torta nella sequenza dei rigori, con le parate su Amaral e Boselli.

Milan, chi scegli ora tra Donnarumma e Plizzari?

Il peggiore

Joaquín ARDAIZ - È stato ribattezzato 'il nuovo Luis Suárez', ma ne dovrà fare di strada per avvicinarsi al Pistolero. Lotta con Marchizza e Romagna, ma ha sempre la peggio; ha una sola occasione da gol ma non la sfrutta facendosi chiudere lo specchio da Plizzari.

Tabellino

Uruguay-Italia 0-0 (1-4 dcr)

Uruguay (4-4-1-1): Mele; JL Rodríguez, Rogel, Viña, M.Olivera Miramontes; Canobbio (61' N.De la Cruz), R.Betancur, F.Valverde, S.Viera; Amaral; Ardaiz (77' J.Boselli). All. Fabián Coito

Italia (4-3-3): Plizzari; Sernicola, Romagna (72' Coppolaro), Marchizza, Pezzella; Cassata (87' Vido), Mandragora, Pessina; Orsolini (57' Bifulco), Favilli, Panìco. All. Alberigo Evani

Arbitro: César Ramos (Messico)

Ammoniti: 43' Viera, 78' Favilli

Espulsi: nessuno