Italia Under-20 pronta a un altro passo della storia, per sfatare il tabù delle finali perse

L’Italia Under 20 di Chicco Evani vuole scrivere un nuovo pezzo di storia, nella quale è già entrata dopo aver raggiunto per la prima volta la semifinale di un Mondiale, quello in corso in Corea del Sud. Giovedì Favilli e compagni cercano contro l’Inghilterra il pass per quello che alla vigilia sarebbe stato un traguardo assolutamente impronosticabile.

Questa squadra è il simbolo di un movimento che ha progettato, lavorato bene e costruito qualcosa che funziona al presente e che promette per il futuro. Merito da condividere tra il vecchio coordinatore delle giovanili (dal 2010) Arrigo Sacchi, e l’attuale, Maurizio Viscidi, che nel corso degli ultimi 7 anni sono ripartiti dalle fondamenta arrivando fino a questo importante obiettivo.

Sono tanti gli anni – dalla vittoria al Mondiale 2006 – che una nostra selezione non ottiene risultati a livello europeo e mondiale e tante sono, nostro malgrado, anche le finali raggiunte e perse, obiettivo che a questo punto si staglia davanti ai ragazzi di Evani.

La maledizione delle finali azzurre dopo Berlino

2008 Europei U19 Italia-Germania 1-3 2012 Euro 2012 Italia-Spagna 0-4 2013 Europei U21 Italia-Spagna 2-4 2013 Europei U17 Italia-Russia 0-0 (4-5 d.c.r.) 2016 Europei U19 Italia-Francia 0-4

Dopo la rassegna iridata che ci ha visto trionfare in Germania, infatti, sono stati cinque i secondi posti raccolti dai gruppi azzurri nelle diverse categorie e altrettante sono state le batoste patite nelle rispettive competizioni. Nel 2008 con l’Under 19 fu 1-3 con la Germania, nel 2012 con la Nazionale maggiore il netto 0-4 con la Spagna, nel 2013 con l’Under 21 debacle contro la Spagna (2-4) e con l’Under 17 (4-5) ai rigori con la Russia; infine lo scorso anno la selezione Under 19 è stata sconfitta pesantemente (0-4) dalla Francia di Mbappé.

A questa Nazionale Under-20, come a quella di Di Biagio (U21) che sarà impegnata in Polonia da metà mese, il compito di cambiare finalmente il corso della storia. La difficile sfida contro l'Inghilterra è il penultimo passo verso il sogno.

