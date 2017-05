Mondiale Under 20: Italia all'esame Francia, sarà vendetta dopo la finale dello scorso anno?

Poco meno di un anno fa, l’Italia veniva sconfitta per 4-0 dalla Francia, nella finale dell’Europeo Under 19. Un anno dopo le due squadre si rincontrano, questa volta per giocarsi gli ottavi di finale del Mondiale Under 20.

L’Italia viene dal secondo posto del Gruppo D, dove si sono viste prestazioni altalenanti, una sconfitta con l’Uruguay, una vittoria convincente con il Sudafrica e una gara di alti e bassi con il Giappone. La Francia ha invece dominato il gruppo E, trovando tre vittorie su 3, con Nuova Zelanda, Honduras e Vietnam, senza subire neanche un gol.

Video - Mondiali Under 20: Italia-Giappone 2-2, gli highlights 02:05

La sfida incrociata sarà tra Orsolini e Favilli, grandi protagonisti tra gli azzurrini, e Augustin e Thuram, coppia di goleador dei transalpini. Sulla carta resta una sfida molto difficile per la squadra di Evani che per riuscire a battere la Francia dovrà trovare la migliore prestazione stagionale e non commettere gli errori in fase difensiva visti nelle scorse partite. Infatti, la Nazionale transalpina ha un attacco poderoso e il rischio è quello che la difesa azzurra non riesca a contenere gli assalti dei transalpini.

Gli azzurrini dovranno quindi mettere tutto il loro coraggio e andare in campo con la voglia di vincere e poi dipenderà dalla condizione dei francesi e da come si svilupperà tatticamente la gara.