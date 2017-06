Quanto valgono i giocatori dell’Italia Under 20? Mezza Serie A vuole Favilli, Sassuolo su Dimarco

Il futuro è azzurro. Partita in sordina e a fari spenti, l’Italia Under 20 di Alberigo Evani sta facendo innamorare un paese intero e, comunque vada, ha già scritto pagine storiche. Mai gli azzurrini erano arrivati a giocarsi la semifinale del mondiale ed avevano mostrato una grinta ed un’unità d’intenti come in questa edizione. Un exploit che ovviamente potrebbe avere riflessi anche in ottica mercato visto che sono tanti gli elementi che si stanno mettendo in mostra e stanno sfruttando questa importante palcoscenico per guadagnarsi un ingaggio in Serie A o in Serie B o magari una chance nel club di proprietà.

Orsolini, 12 milioni spesi bene

La stella della spedizione e l’elemento sulla bocca di tutti è certamente Riccardo Orsolini, gioiellino dell’Ascoli, che da giocando da esterno offensivo, con grande senso del gol, ha realizzato contro lo Zambia la 4a rete consecutiva in questa rassegna, eguagliando il record di marcature di Graziano Pellé nel mondiale Under 20 del 2005. Orsolini è già da mesi nell’ordbita della Juventus. La società bianconera si è assicurata il 19enne talento di Rotella, in un’operazione da circa 12 milioni di euro.

Il 20enne ha trascorso la stagione in prestito, nelle fila del club marchigiano (contribuendo alla salvezza con 8 gol e svariati assist), per poi da quest’estate vestire il bianconero più prestigioso grazie ad un contratto sino al 2021 da 500mila euro a stagione. Le qualità messe in evidenza nel corso della rassegna iridata confermano la bontà dell’investimento della Vecchia Signora che comunque è assai probabile decida di mandare il proprio talentino a giocare in qualche club di Serie A, le società pronte a prenderlo in prestito non mancano dall’Atalanta, all’onnipresente Sassuolo fino alla Sampdoria (che sta trattando con i bianconeri Schick) e l’Udinese.

Mezza Serie A su Favilli

Anche il gemello di Orsolini, Andrea Favilli è destinato a diventare presto o tardi un giocatore della Juventus. Nell’affare Orsolini, la Signora ha raggiunto un accordo con l'Ascoli affinché i marchigiani potessero riscattare per circa 3.5 milioni il cartellino dal Livorno, per poi farlo rientrare da subito in orbita Juve. Difficile però che il centravanti pisano resti in Serie B un altro anno, assai più probabile che il ragazzo vada a giocare in Serie A come ha sottolineato in una recente intervista anche l'agente Donato Di Campli al portale Ascoli News: “Ci sono tante squadre sul mio assistito, ma non solo la Roma, di questo ne sono sicuro: lo ha chiesto mezza serie A, tra cui il Crotone, Spal, Chievo e Bologna. Andrea può giocare in serie A e credo che quella sarà la sua naturale destinazione la prossima stagione”.

Da Zaccagno a Dimarco il possibile futuro degli altri prospetti

Ovviamente tra gli osservati speciali c’è anche il portiere di proprietà del Torino, che quest’anno ha giocato (poco) tra le fila della Pro Vercelli, Andrea Zaccagno. L’estremo difensore azzurro è senza dubbio tra i giovani più in evidenza del roster italiano, non solo per le strepitose parate ma anche per l’autorità con cui ha guidato la propria retroguardia. Transfermarkt valuta il suo cartellino 300.000 euro ma il portierino scuola Toro, continuando così potrebbe anche meritarsi la chance di partire per il ritiro e giocarsi magari la maglia da titolare lasciata libera da Joe Hart. Sognano un ingaggio in Serie A anche Federico Dimarco, terzino dal sinistro fatato di proprietà dell’Inter che dopo il prestito all’Empoli piace e non poco a Cagliari e Sassuolo, il capitano Filippo Romagna, l’ultima stagione in prestito al Brescia ma che piace alla Spal, e Mattia Vitale, reduce da un’annata complicata a Cesena ma che potrebbe rilanciarsi o Bologna o alla corte di Semplici alla Spal.

Destinati a rientrare alla base anche Coppolaro, reduce da un’annata a Latina ma di proprietà dell’Udinese, e Panico, di proprietà del Genoa ma in prestito al Cesena nell’ultima stagione. Infine molto chiacchierati anche i due talenti di scuola Milan Luca Vido (match winner nel quarto di finale contro lo Zambia) e Matteo Pessina. Dopo le importanti esperienze a Cittadella e Como, i due sono finiti nel mirino del Pescara di Zdenek Zeman e potrebbero entrare nell’operazione che dovrebbe portare il senegalese Coulibaly in rossonero.

Le quotazioni degli azzurrini (fonte Transfermarkt) e le possibili destinazioni

Nome (Ruolo) Squadra d'appartenenza Valutazione Club interessati Andrea Zaccagno (P) Pro Vercelli (via Torino) 300.000 € Torino Samuele Perisan (P) Udinese 100.000 € Udinese Alessandro Plizzari (P) Milan 100.000 € Spal Mauro Coppolaro (D) Latina (via Udinese) 400.000 € Udinese, Avellino, Venezia, Entella, Cesena Federico Dimarco (D) Empoli (via Inter) 1,5 milioni € Sassuolo, Cagliari Riccardo Marchizza (D) Roma 400.000 € Atalanta, Sassuolo, Avellino Giuseppe Pezzella (D) Palermo 500.000 € Sassuolo, Fiorentina, Napoli Giuseppe Scalera (D) Bari (via Fiorentina) 250.000 € Fiorentina, Napoli Leonardo Sernicola (D) Fondi (via Ternana) 125.000 € Ternana Filippo Romagna (D) Brescia (via Juventus) 500.000 € Spal, Ascoli Nicolò Barella (C) Cagliari 4 milioni € Juventus, Roma, Milan Alfredo Bifulco (C) Carpi (via Napoli) 250.000 € Napoli Paolo Ghiglione (C) Spal (via Genoa) 200.000 € Genoa, Spal Rolando Mandragora (C) Juventus 3 milioni € Atalanta, Sassuolo, Genoa Francesco Cassata (C) Ascoli (via Juventus) 500.000 € Juventus, Liverpool Matteo Pessina (C) Como (via Milan) 300.000 € Pescara Mattia Vitale (C) Cesena (via Juventus) 600.000 € Spal, Bologna Giuseppe Panico (A) Cesena (via Genoa) 300.000 € Genoa, Cesena Riccardo Orsolini (A) Juventus 1,5 milioni € Sassuolo, Sampdoria, Atalanta, Udinese Andrea Favilli (A) Ascoli (via Livorno) 300.000 € Crotone, Chievo, Bologna, Sampdoria, Spal, Roma, Juventus Luca Vido (A) Cittadella (via Milan) 350.000 € Milan, Pescara