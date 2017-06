Scusate il ritardo! Federico Dimarco arriva in corsa, ma è subito decisivo

Federico Dimarco si è aggregato alla nazionale Under 20 soltanto il 30 maggio, al termine della fase a gironi che ha visto gli Azzurrini chiudere al secondo posto dopo il pareggio finale con il Giappone. Fino a due giorni prima, era bloccato a Empoli, invischiata nella corsa-salvezza tragicamente persa all'ultima giornata con il ko per 2-1 a Palermo e la concomitante vittoria del Crotone: Dimarco non è sceso in campo contro i rosanero, ricevendo, per la verità, spazio limitato in campionato, ma l'Empoli non si poteva permettere di lasciarlo partire a cuor leggero proprio nel momento più delicato della stagione.

Nonostante il suo arrivo in corsa, il talentino di proprietà dell'Inter è stato subito decisivo con uno straordinario gol su punizione che ha permesso agli Azzurrini di agguantare lo Zambia per la seconda volta in una partita quasi stregata, e centrare poi la qualificazione per la semifinale con il gol di Vido nei supplementari. Dimarco si è presentato così, dopo lo scampolo finale contro la Francia, decisivo, da subentrato, con una rete che potrebbe diventare un simbolo della cavalcata della squadra di Evani.

Federico Dimarco festeggia la vittoria nella semifinale degli Europei Under 19 tra Italia e Inghilterra, 2016 (Getty Images)Getty Images

" L'Empoli aveva bisogno di me. Potevo soltanto guardare i Mondiali Under 20 da casa. Ora speriamo di poter andare avanti e costruire qualcosa di speciale in questo torneo. Siamo una squadra che ha un cuore enorme: è molto difficile giocare quasi un'intera partita con un uomo in meno. Ma abbiamo vinto perché questa squadra è un gruppo vero. Siamo insieme da tanto tempo e, prima che compagni, siamo amici. "

In questi giorni di inizio calciomercato, i nomi della rosa dell'Under 20 rimbalzano in ogni angolo, all'interno - si spera - di un ritorno virtuoso verso il prodotto interno del nostro calcio: su Dimarco ha già messo gli occhi il Sassuolo, probabilmente la miglior società per la formazione e lo sviluppo dei giovani talenti italiani, ma anche il Cagliari parrebbe stuzzicato dal terzino sinistro dal piede così morbido. Ma se i nostri ragazzi attualmente impegnati nei Mondiali in Corea quasi stupiscono un calcio ormai corrotto dall'esterofilia portata agli estremi, Chicco Evani, che lo apprezza ormai da tempo, non è per nulla sorpreso.

" Contro lo Zambia, Dimarco ha risolto i nostri problemi tattici. Senza di lui, credo che probabilmente avremmo perso. È arrivato soltanto cinque giorni fa perché era impegnato con l'Empoli, ma siamo contentissimi di averlo qui con noi. È un ragazzo che conosciamo molto bene. L'anno scorso ha segnato quattro gol agli Europei di categoria e ha le qualità tecniche per calciare come ha fatto oggi. Bravo a Dimarco e allo spirito della nostra squadra. "