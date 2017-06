Sfuma il sogno dell'Italia Under 20: l'Inghilterra rimonta e va in finale

Il sogno è sfumato. Si infrangono a Jeonju le speranze dell'Italia di regalare al nostro calcio il suo primo Mondiale Under 20. Ad andare in finale è l'Inghilterra, che vince la seconda semifinale per 3-1 e domenica a mezzogiorno se la vedrà con il Venezuela in una finale completamente inedita: per entrambe è una storica prima volta. Alla storia, e a quanto fatto fin qui, si aggrappa anche la nazionale di Chicco Evani per superare un'eliminazione dolorosa: si riparte da qui, da una semifinale raggiunta tra mille palpitazioni e da un terzo posto finale che sarebbe comunque il miglior risultato di sempre (finalina contro l'Uruguay in programma nella mattinata italiana di domenica). E dire che Orsolini aveva illuso tutti di potercela fare un'altra volta, con un guizzo vincente dopo nemmeno un paio di minuti. Ma la nazionale di Simpson mostra di avere un'altra stoffa, diventando imprendibile dopo l'intervallo: la doppietta di Solanke (altro big assoluto della competizione) e il gol di Lookman sono il più che giusto premio a un secondo tempo in cui Mandragora e compagni vengono completamente schiacciati nella propria metà campo, senza avere mai la possibilità di rendersi pericolosi. Restano gli applausi per un percorso inatteso ed emozionante e un'ultima sfida da onorare al meglio: anche la medaglia di bronzo rappresenterebbe un degno coronamento per un'avventura che ha appassionato un Paese intero.

La cronaca della partita

Se con lo Zambia l'avvio era stato terribile, con l'Inghilterra è da sogno: non passano nemmeno due minuti che Favilli scappa in contropiede, entra in area da sinistra e tocca per Orsolini, il cui sinistro piazzato non lascia scampo all'immobile Woodman. Non male partire già dall'1-0. Anche perché per una quarantina di minuti l'Inghilterra crea pochissimo, pur tenendo costantemente il pallino del gioco nella metà campo azzurra: solo Dowell, aiutato da una dormita difensiva di Dimarco, spaventa Zaccagno trovando la parte superiore della rete da posizione defilata. Il vero assedio, la nazionale di Simpson lo organizza semmai prima dell'intervallo, con protagonista il pericolo pubblico Solanke: spizzata aerea che sfiora il palo, poi botta dal limite che Zaccagno respinge con i pugni.

Riccardo Orsolini Italia Inghilterra 2017Getty Images

Nulla, però, in confronto a quel che accade dopo l'intervallo. Simpson inserisce Ojo e per l'Italia è notte fonda. Lo stesso giocatore del Liverpool spaventa più volte Zaccagno, colpendo pure un palo esterno. Assedio premiato al 66': proprio Ojo crossa, il portiere azzurro smanaccia come può e a porta vuota Solanke non ha difficoltà nel depositare in rete la palla dell'1-1. Romagna salva su Calvert-Lewin a pochi centimetri dalla linea di porta, ma gli azzurri non riescono più nemmeno a superare la metà campo. La rimonta inglese è matura e si concretizza al 78': altro centro da destra, i nostri difensori non liberano e Lookman si ritrova tra i piedi un pallone da scaraventare in rete da pochi metri. È questo il gol della finale, perché l'Italia non ha né forza né idee per reagire a un simile montante. E negli ultimi minuti la festa dell'Inghilterra è completa: ancora Solanke da fuori, Zaccagno stavolta sbaglia ed è 3-1. A Jeonju la festa è dei Tre Leoni, per la prima volta in finale di un Mondiale Under 20.

La statistica chiave

Un solo tiro in porta per l'Italia: quello di Orsolini che dopo due minuti ha bucato Woodman. Per i successivi 88 minuti più recupero, in sostanza, i ragazzi di Evani non sono mai riusciti a impensierire il portiere inglese.

Il tweet

Il migliore in campo

Solanke. Devastante quando prende palla e si avvicina a grandi falcate all'area azzurra. L'anima degli inglesi, anche e soprattutto quando sono loro a rincorrere. Premiato da una doppietta meritatissima.

England's forward Dominic Solanke (#10) celebrates his goal with teammatesGetty Images

Il peggiore in campo

Panico. Combina poco e sbaglia tanto. Se contro lo Zambia era stato uno dei migliori, oggi è spento e impreciso, tanto da essere sostituito anzitempo.

Il tabellino

Italia (4-3-3): Zaccagno; Scalera (87' Bifulco), Romagna, Coppolaro, Dimarco; Vitale (78' Vido), Mandragora, Pessina; Orsolini, Favilli, Panico (69' Ghiglione). Ct. Evani

Inghilterra (4-2-3-1): Woodman; Kenny, Clarke-Salter, Tomori, Walker-Peters; Cook, Maitland-Niles; Dowell (54' Ojo), Solanke, Lookman (93' Konsa); Calvert-Lewin. Ct. Simpson

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Gol: 2' Orsolini (It), 66' Solanke (In), 77' Lookman (In), 88' Solanke (In)

Note: ammoniti Orsolini (It), Favilli (It), Kenny (In), Vido (It), Mandragora (It)