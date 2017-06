Storica Italia! Batte lo Zambia ai supplementari e vola in semifinale

Questa è storia, seppur a livello giovanile: l'Italia Under 20 è in semifinale del Mondiale di categoria. Non era mai accaduto prima: gli azzurrini si erano fermati ai quarti di finale in altre 3 occasioni, ma tra le prime 4 no, non erano mai approdati. A Suwon lo fanno nel modo più imprevedibile, pazzo e commovente possibile: in svantaggio per due volte contro un ottimo Zambia, in 10 contro 11 per 75 minuti complessivi, dopo due tempi supplementari. Un 3-2 epico, da film. Gli africani rendono dura la vita ai ragazzi di Chicco Evani, ma ci si mette di mezzo anche l'arbitro Zambrano, che al 45' del primo tempo caccia inconcepibilmente Pezzella per un inesistente fallo in chiara occasione da gol (e dopo aver indicato il dischetto ed essere stato "corretto" dalla VAR). Ma questa squadra ha cuore e lo dimostra pienamente, non abbattendosi neppure dopo essere andata sotto per la seconda volta a 6 minuti dalla fine: Dimarco trova la punizione del 2-2 all'88', quando ogni speranza sembra ormai persa, poi è Luca Vido, talento di scuola Milan, a firmare il gol dell'estasi nel secondo supplementare. Adesso, la semifinale: alle 13 (diretta su Eurosport 2) si sfidano Messico e Inghilterra, e sarà proprio la vincente dell'ultimo quarto a sfidare Orsolini e compagni nella mattinata italiana di giovedì. E visto che l'appetito vien mangiando, quest'Italia ora non si preclude più proprio nulla.

La cronaca della partita

Pronti-via ed ecco la doccia gelata: Daka trova spazio in contropiede e davanti a Zaccagno lo supera, depositando in rete con un morbidissimo tocco sotto. Lo svantaggio non sveglia l'Italia, anzi: il portiere azzurro deve salvarsi – con l'ausilio del palo – su una punizione ben portata da Emmanuel Banda. Solo dopo il 20' gli azzurrini si svegliano, ma hanno il torto di non concretizzare: Favilli spizza di poco a lato, Orsolini col destro trova i guanti di Mangani Banda, quindi ancora il mancino della Juventus si divora il pari, mancando la porta di testa. Un crescendo continuo, costante, che viene però vanificato agli sgoccioli del tempo: l'arbitro Zambrano indica inizialmente il dischetto per un presunto (ma inesistente) fallo di Zaccagno su Chilufya, poi cambia idea dopo l'intervento della VAR ed espelle Pezzella, autore di una leggerissima spinta in chiara occasione da gol sullo stesso avversario. Italia in 10: serve un'impresa.

2017 Under 20 World Cup OrsoliniGetty Images

Ma questa squadra ha cuore e grinta, e al rientro dall'intervallo lo dimostra: Panico pesca Orsolini sul secondo palo e stavolta il colpo di testa è vincente. In 10, gli azzurrini arrivano così al pareggio. Lo Zambia reagisce di pancia e crea più di una chance per tornare in vantaggio: la doppietta di Daka è negata dalla bandierina alta del guardalinee, poi Zaccagno dice di no in sequenza a Fashion Sakala, a Musonda e ancora allo stesso Sakala, penetrato in area grazie a una splendida incursione. Dall'altra parte il più attivo è Panico, che non riesce però a superare Banda. Finale per cuori forti, con lo Zambia che si riporta avanti all'84': Chilufya trova il solito Fashion Sakala in area, destro imparabile per Zaccagno e gelido 1-2. Ma 4 minuti più tardi è Federico Dimarco, entrato a fine primo tempo per “tappare” il buco lasciato da Pezzella, a mandare la gara oltre i tempi regolamentari: punizione perfetta, Banda immobile ed è il gol del 2-2.

Supplementari di marca Zambia: dopo 20 secondi Kalunga ha la palla del terzo vantaggio in area, ma davanti a Zaccagno tocca clamorosamente sul fondo. Italia in riserva, ma comunque capace di spaventare gli avversari con Orsolini e Vitale. Dall'altra parte Chisala e Sakala cercano in ogni modo di evitare i rigori: tentativi a lato di un nulla. Il gol decisivo, così, lo firma al minuto 111 Luca Vido, entrato nel secondo tempo regolamentare: angolo di Dimarco, stacco aereo prepotente e pallone in rete. Esultanza azzurra sfrenata, Zambia che schiuma rabbia ma non crea più nulla: azzurri in semifinale, per la prima volta nella storia. Appuntamento a giovedì.

La statistica chiave

Quarto gol nella competizione per Riccardo Orsolini: eguagliato il primato azzurro stabilito da Graziano Pellé nell'edizione olandese del 2005. Gol preziosissimo per la qualificazione alle semifinali.

Il tweet

Il migliore in campo

Fashion Sakala. Mostra di avere qualcosa in più rispetto ai compagni: tra una finta e una controfinta da giocoliere trova pure un bel gol. Purtroppo per lui, non serve per l'approdo in semifinale.

Il peggiore in campo

L'arbitro Zambrano. Perdonateci se scegliamo lui e non un giocatore, ma il vero protagonista in negativo della gara è proprio il direttore di gara ecuadoriano: prima indica il dischetto per un fallo inesistente di Zaccagno, quindi non riesce nemmeno a trarre ausilio dalla VAR, espellendo Pezzella per meno di una sciocchezza e lasciando l'Italia in 10 per tutto il resto della gara. Una calamità.

Il tabellino

Italia (4-3-3): Zaccagno; Scalera (85' Vido), Romagna, Coppolaro, Pezzella; Vitale, Cassata (44' Dimarco), Pessina; Orsolini (117' Ghiglione), Favilli, Panico (90' Marchizza). Ct Evani

Zambia (4-4-2): M. Banda; Mayembe, Nyondo, S. Sakala, Chiluya; Chilufya, Musonda (83' Musonda), E. Banda (76' Chisala), F. Sakala; Daka, Mwepu (31' Muchindu). Ct Chambeshi

Arbitro: Roddy Zambrano (Ecuador)

Gol: 4' Daka (Z9, 50' Orsolini (I), 84' F. Sakala (Z), 88' Dimarco (I), 111' Vido (I)

Note: ammoniti Cassata (I), Favilli (I), Mayembe (Z), Nyondo (Z), Vido (I), Chiluya (Z); espulso al 44' Pezzella (I)