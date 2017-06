Zaccagno, Panico e Vido: i simboli di un'Italia Under 20 che non vuol smettere di sognare

" Fai della tua vita un sogno e del tuo sogno una realtà "

Questa frase tatuata sull’avambraccio di Giuseppe Panico, il giustiziere della Francia nei quarti di finale del Mondiale Under 20, riassume meravigliosamente la filosofia che sta accompagnando la giovane ed indomabile Nazionale Italiana del ct Alberigo Evani, che domani pomeriggio a Jeonju contro l’Inghilterra proverà a tagliare un altro traguardo storico cercando l’accesso alla finalissima del prestigioso torneo in corso in Corea del Sud. Mai l’Italia era arrivata così avanti nella fase finale di un mondiale, mai prima d’ora una rappresentativa così giovane aveva mostrato tanto cuore, compattezza, determinazione e grinta per dimostrare al calcio italiano e all’intero movimento che loro meritano decisamente più spazio e più chance di quelle che gli sono state finora concesse.

Italia-Francia, la partita della svolta di un torneo che è già storia

Già perché per capire la portata dell’impresa di questa giovane Nazionale, che martedì si è guadagnata addirittura l’apertura della prima pagina della Gazzetta dello Sport, basta scorrere i nomi dei giocatori azzurri per rendersi conto che solo quattro dei 21 convocati militano in Serie A (Pezzella, Barella, Mandragora e Dimarco) mentre i restanti elementi vanta esperienze, più o meno fortunate, in serie cadetta, Lega Pro o campionato Primavera. Anche e soprattutto per questo motivo alla vigilia nessuno si attendeva un simile exploit da Orsolini e compagni. Sembrava complicato già solo passare il girone, figurarsi eliminare nell’ottavo di finale la Francia campione d’Europa in carica e che un anno fa dell’Europeo Under 19 ci aveva rifilato un perentorio 4-0 in finale. I transalpini, pur senza Kylian Mbappé e Moussa Dembele, sono scesi in campo contro l’Italia con una formazione in cui 9 elementi su 11 avevano giocato almeno 8 o più partite in Ligue 1 nella stagione appena trascorsa. Il capitano Lucas Tousart, centrocampista di qualità e quantità del Lione ha addirittura giocato da protagonista ben 6 partite di Europa League e un match di Champions League trovando pure il gol europeo nella sfida contro l’Az Alkmaar.

Italia U20 Presenze e minuti in Serie A 2016/2017 Francia U20 Presenze e minuti in Ligue 1 2016/2017 Zaccagno (P.Vercelli) 0 (0) Lafont (Tolosa) 36 (3240') Scalera (Fiorentina) 0 (0) Michelin (Tolosa) 8 (481') Romagna (Brescia) 0 (0) Onguené (Stoccarda) 0 (0') Coppolaro (Latina) 0 (0) Diop (Tolosa) 30 (2700') Pezzella (Palermo) 10 (806') Maouassa (Nancy) 14 (1044') Orsolini (Ascoli) 0 (0) Tousart (Lione) 22 (1633') Cassata (Ascoli) 0 (0') Poha (Rennes) 0 (0') Pessina (Como) 0 (0') Blas (Guingamp) 24 (1150') Vitale (Cesena) 0 (0') Harit (Nantes) 30 (2183') Panico (Cesena) 0 (0') Saint-Maximin (Bastia) 34 (2705') Favilli (Ascoli) 0 (0') Augustin (PSG) 10 (189') Marchizza (Roma) 0 (0') Boscagli (Nizza) 1 (41') Dimarco (Empoli) 12 (646') Thuram (Le Havre) 0 (0') Ghiglione (Spal) 0 (0') Terrier (Lille) 11 (247') Totale rosa 51 (3368') Totale rosa 228 (15.010')

La clamorosa differenza dei minutaggi fra Italia e Francia, protagoniste dell'ottavo di finale del Mondiale Under 19. Se escludiamo l'infortunato Barella, che ha collezionato 28 presenze col Cagliari nella massima serie, pochissimi dei ragazzi di Evani hanno avuto una chance di mettersi in mostra in Serie A. In Francia invece ci sono molto meno remore a dare fiducia ai ragazzi giovani e lanciarli in Ligue 1: ben 10 dei 14 elementi impiegati dal ct Batelli hanno giocato 8 o più partite nella Serie A francese e tanti sono stati addirittura titolari inamovibili. Quando accadrà anche da noi?

Questa maggiore esperienza però non è bastata ai giovani galletti per far fuori l’Italia che con le stoccate di Orsolini (capocannoniere del Mondiale con 4 gol in 5 partite), le sportellate del gigante Favilli, l’abnegazione del centometrista Pessina (ragazzo scuola Milan che ha giocato in Lega Pro nel Como), le chiusure e i centimetri di Romagna e Coppolaro (retrocesso in Lega Pro col Latina), i guizzi di Panico (0 gol in 15 presenze col Cesena) e i miracoli di Andrea Zaccagno (12esimo della Pro Vercelli) non solo ha abbassato la cresta ai galletti ma anche spezzato le reni del quotato Zambia, sconfitto ai supplementari pur in inferiorità numerica per oltre 75’ di partita. Simili risultati si possono ottenere solo se hai cuore e tanta voglia di emergere e, tralasciando per un attimo i più gettonati Orsolini, Mandragora, Dimarco e Favilli, bastano tre storie per capire da che razza di giovani uomini è fatta questa squadra.

Da Casalserugo ai miracoli in Corea, con Zaccagno il Torino è in buone mani

Se l’Italia è arrivata a giocarsi la semifinale, il merito è anche e soprattutto degli interventi di Andrea Zaccagno il portiere che vanta il maggior numero di parate in questo torneo, ben 24, almeno 6 in più rispetto ad ogni altro portiere di questo mondiale Under 20. Nato 20 anni fa a Padova ma cresciuto a Casalserugo, comune di circa 5.000 abitanti a sud di Padova, Zaccagno è cresciuto nel settore giovanile del Padova dove ha trascorso 10 anni di settore giovanile imparando i trucchi del mestiere da un portiere di grande esperienza e con oltre 350 presenze tra i professionisti come Adriano Zancopé, coordinatore della scuola di portieri del settore giovanile del club veneto dal 2008 al 2014 (anno in cui il Padova fallisce lasciando strada al nuovo sodalizio bianco scudato che riparte dalla Serie D). “Inizialmente, quando ero ancora ai primi calci, facevo il difensore, non so bene per quanto tempo ho continuato visto che dopo poco mi sono trovato in porta vista la quantità esorbitante di falli che facevo - ha raccontato qualche mese fa in un'intervista a ilportiere.com - Durante il torneo di Maserà, più per necessità che per voglia, sono entrato in porta. Non andò male e da lì non sono più uscito”.

Legatissimo alla famiglia e al club bianco scudato, nell’estate 2014 a seguito del fallimento si trova senza squadra e finisce nel mirino di tanti importanti club di Serie A. Alla fine Andrea opta per il Torino con cui nel 2015 vince da protagonista lo scudetto Primavera, compiendo alcuni mostruosi interventi sia nei quarti di finale col Milan che nella finale contro la Lazio di Simone Inzaghi (riflesso prodigioso su colpo di testa da calcio d’angolo e respinta sul rigore decisivo di Pollace). L’anno seguente disputa un’altra annata importante e prima delle Final Eight scudetto viene eletto miglior portiere del campionato primavera. Nell’estate del 2016 Moreno Longo, ex tecnico della Primavera del Toro, lo vuole con sé a Vercelli in Serie B, Zaccagno però ha ben poche chance di mettersi in mostra (3 presenze fra campionato e Coppa Italia in cui subisce 8 reti). Evani però nonostante il poco impiego non gli toglie mai la maglia da titolare della Nazionale Under 20 e lui ripaga la fiducia confermandosi un portiere dalla grande personalità, che nonostante un fisico non straripante (183 cm per 80 kg) è sempre molto concentrato e reattivo quando viene chiamato in causa. Dopo questo brillante mondiale, il suo futuro è a Torino dove Mihajlovic vorrà saggiarne le qualità nel ritiro. Con Donnarumma, due anni fa, il tecnico serbo non si fece troppi scrupoli a sovvertire le gerarchie iniziali tra i pali a favore di un giovane portiere di talento, chissà che a Zaccagno fra qualche mese non possa accadere lo stesso.

La rivincita di Vido, il bomber frenato da una spalla tormentata

Nato in Veneto, a Bassano del Grappa, e poi cresciuto a Favaro Veneto (località in provincia di Venezia) prima di approdare al Milan è anche Luca Vido, il match winner del quarto di finale con lo Zambia. Un ragazzo che, seppur all’anagrafe abbia solamente 20 anni, ha già capito sulla propria pelle che la strada per arrivare in alto è tortuosa e ricca di insidie. Trequartista, esterno o all’occorrenza seconda punta dotato di tecnica, velocità e un talento purissimo con un po’ di fortuna Vido, che nel 2014 era titolare nel Milan che vinse il Torneo di Viareggio con Pippo Inzaghi in panchina, avrebbe avuto tutte le carte in regola per affiancare Donnarumma e Locatelli nel Milan attuale.

Invece per colpa di una spalla maledetta, che lo ha costretto a sottoporsi a due dolorosissime operazioni, ha perso circa due anni per strada e la chance di affacciarsi in prima squadra. I rossoneri però, a differenza di quanto fatto ad esempio con Petagna, la scorsa estate hanno scelto di rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2018 e dopo sei mesi giocati alla grande in Primavera (9 gol in 14 presenze) lo hanno spedito in prestito a Cittadella dove ha subito mostrato di avere la stoffa del campioncino segnando 4 gol e guadagnandosi le attenzioni di tante squadre della cadetteria, su tutte il Pescara di Zeman che lo vedrebbe benissimo nel suo tridente offensivo. Prima di pensare al mercato però c’è da scrivere altre storie con la maglia azzurra: “Sicuramente questo gol rappresenta una rivincita per me. Cerco sempre di non pensare a ciò che ho dovuto passare – ha raccontato Vido alla Gazzetta dello Sport – di certo sono stati anni che non auguro a nessuno. Avevo segnato due gol decisivi 4 anni fa al Mondiale Under 17 ma questo li batte… Ora è giusto non porsi limiti. Siamo un gran gruppo che nelle difficoltà si unisce altrimenti vittorie come quelle con Francia o Zambia non le porti a casa”.

Panico, il sosia di Immobile eternamente grato alla famiglia Rossi

La più bella storia da raccontare nello spogliatoio azzurro dell’Under 20 è però probabilmente quella di Giuseppe Panico, l’esterno tascabile che ha segnato due reti nelle ultime tre gare e con lo Zambia ha disegnato il cross perfetto che ha permesso a Orsolini di segnare il quarto gol in quattro partite. Nato il 10 maggio 1997 ad Ottaviano, vicino a Napoli, Panico deve tanto se non tutto a Paola e Roberto Rossi, una coppia di genitori di Sezze (comune in provincia di Latina) che nel 2005 adottarono Giuseppe togliendolo dall’orfanotrofio in cui era stato affidato. Giuseppe si ritrova circondato dall’affetto e dall’amore di una nuova mamma, un nuovo papà e due nuovi fratelli (Stefano ed Alessandro) ed inizia a giocare a calcio proprio a Sezze nella polisportiva presieduta dal signor Rossi:

" Devo tutto alla famiglia Rossi – ha raccontato qualche mese fa Panico in un’intervista a gianlucadimarzio.com - sono la cosa più preziosa che ho. I genitori che avevo prima non volevano nemmeno farmi giocare a calcio. Io ho iniziato a giocare a nove anni, due stagioni dopo ho fatto un provino con la Lazio. E poi è arrivata la chiamata del Genoa, e col consenso di mio papà adottivo a 14 anni mi sono trasferito a Genova. "

In Liguria sbarca insieme a Rolando Mandragora e nel primo torneo coi Giovanissimi Nazionali si mette subito in luce segnando una rete al Manchester City. In pochi anni scala le gerarchie e si guadagna anche le prime chiamate nella Nazionale Under 17 e Under 19. Il 31 maggio 2015, dopo un’annata trascorsa insieme alla prima squadra, Gasperini gli regala il debutto in Serie A contro il Sassuolo. Dopo un’altra annata nel Genoa trascorsa fra Primavera e prima squadra, Panico in estate si trasferisce a Cesena dove, anche per colpa di un infortunio, racimola 16 presenze (468’) e 0 gol in cadetteria. L’unico sigillo del mini sosia di Immobile (“Già a Genova e poi a Cesena mi chiamano tutti Ciro perché dicono che sono identico a lui”) con la maglia bianconera arriva in Coppa Italia con l’Empoli. In Nazionale invece le reti sono già due in cinque incontri e chissà che non ne arrivi un’altra anche giovedì. Da dedicare ovviamente a Paola e Maurizio Rossi, le persone che gli hanno regalato non solo un futuro migliore ma anche un sogno da alimentare ed inseguire su un prato verde con un pallone tra i piedi.