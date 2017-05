Mondiali Under 20 2017 su Eurosport con tante potenziali stelle da seguire

Dal 20 maggio all’11 giugno, la Corea del Sud ospiterà la Coppa del Mondo Under 20 2017 e che potrete seguire sui canali televisivi di Eurosport (canali 210 e 211 per gli abbonati Sky, canali 372 e 373 per gli abbonati Mediaset Premium) o in streaming attraverso il nostro Player (www.eurosportplayer.it)

La rassegna iridata sarà la grande occasione per tanti giovani calciatori di mettersi in luce: vediamo alcune potenziali stelle della competizione.

Lautaro Martínez

Diciannovenne attaccante in forza al Racing Club, Martínez è considerato come un potenziale talento del calcio argentino. Nelle qualificazioni è stato il capocannoniere della squadra con cinque reti, attirando le attenzioni di squadre quali il Real Madrid e l’Arsenal.

Philipp Ochs

Ventenne centrocampista dell’Hoffenheim, Ochs è già stato un grande protagonista degli ultimi Europei Under 19, ed è un giocatore con ottime medie realizzative per il suo ruolo: con l’U20 ha segnato quattro reti in cinque presenze, ed inoltre ha realizzato almeno una rete in tutte le categorie d’età a partire dall’U15.

Edson Álvarez

Questo diciannovenne difensore si sta affermando sempre più nel reparto arretrato del Club América, e quest’anno ha effettuato il proprio esordio con la nazionale maggiore in un’amichevole contro l’Islanda.

Rodrigo Amaral

Ventenne attaccante del Club Nacional, Amaral è uno dei punti fissi dell’attacco della squadra sudamericana. Non eccelle in fase realizzativa, ma è stato comunque il miglior marcatore della squadra nelle qualificazioni ed è molto prezioso anche come uomo assist.

Jean-Kévin Augustin

Diciannovenne attaccanti del Paris Saint-Germain, Augustin è stato il grande mattatore della vittoria francese agli Europei U19 dello scorso anno. In quell’occasione vinse il titolo di capocannoniere del torneo con sei reti in cinque partite.

Bryan Cabezas

Ventenne centrocampista dell’Atalanta, Cabezas è stato protagonista nel secondo posto raggiunto dalla sua squadra nella rassegna continentale di categoria. Vanta già due partite giocate con la nazionale maggiore, mentre con l’U20 ha segnato cinque reti in nove presenze.

Krépin Diatta

Diciottenne centrocampista in forza ai norvegesi del Sarpsborg, Diatta è considerato come uno dei grandi prospetti del calcio africano. Il Senegal è del resto la compagine del continente che vanta il maggior numero di giocatori in Europa, e ci si aspetta una grande prestazione da parte di Diatta e compagni.

