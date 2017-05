Mondiali Under 20: il girone e le avversarie dell’Italia ai raggi X

Si avvicina il calcio di inizio dei Mondiali Under 20, l’Italia sarà impegnata nel gruppo D con Uruguay, Sudafrica e Giappone. Sulla carta si tratta di un girone abbordabile e gli azzurrini non dovrebbero avere troppe difficoltà a passare il turno. Andiamo a scoprire nel dettaglio le avversarie.

Uruguay: la squadra più difficile del girone. Si trova in grande stato di forma e viene dalla conquistata del Sudamericano Sub 20. Una formazione ricca di talenti e ben strutturata. Dalla mediana in su una delle squadre più temibili di tutta la competizione. A centrocampo troviamo infatti due potenziali fenomeni come Betancur, già opzionato dalla Juventus, e Valverde, di proprietà del Real Madrid. Attenzione anche all’attacco formato da Schiappacasse e Ardaiz.

Sudafrica: una squadra che sulla carta non dovrebbe essere un pericolo. L’unico giocatore da tenere sotto controllo è Luther Singh, il goleador del team. Infatti ha conquistato la scarpa d’oro nelle ultime due competizioni disputate dal Sudafrica, segnando in tutto 9 gol.

Giappone: la vera incognita del girone. Rispetto alla squadra principale, a livello giovanile il Giappone ha sofferto molto negli ultimi anni, non riuscendo a costruire un team di livello mondiale. A ottobre è arrivato però il primo titolo Asiatico under 19 dimostrando i passi in avanti fatti recentemente. Nella rosa manca un vero talento e questo potrebbe essere un punto debole in vista di un appuntamento di questo livello.

