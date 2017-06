Qatar accusato di supportare il terrorismo, Mondiali 2022 a rischio?

Il Mondiale di Qatar 2022 è a rischio. Ad affermarlo i principali analisti di politica estera, italiani e non. Il motivo? La rottura totale tra Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrein e lo stato qatarino, accusato di fomentare e supportare le più grandi organizzazione terroristiche dell’area, dai Fratelli Musulmani egiziani, allo Stato Islamico-Isis, ad Al-Qaeda fino ad arrivare a tutte le formazioni supportate dall’Iran. Così recita una nota ufficiale di Riad:

" Il governo del Regno dell'Arabia Saudita esercitando i suoi diritti sovrani garantiti dal diritto internazionale e proteggendo la sicurezza nazionale dai pericoli del terrorismo e dell'estremismo, ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche e consolari con lo Stato del Qatar "

La rottura dei rapporti diplomatici con il Qatar e la chiusura di tutte le frontiere aeree e terrestri da parte degli altri Paesi Arabi è destinata a provocare una serie di ripercussioni: i Campionati Mondiali in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 sarebbero infatti a serio rischio in una politica di crescente isolazionismo nei confronti di Doha. Nel frattempo la squadra saudita dell’Al Ahli FC è pronta a rinunciare allo sponsor di Qatar Airways, lo stesso che campeggia sulel casacche blaugrana del Barcellona. Di certo l'assegnazione al Qatar dei mondiali - invernali per l'occasione - già controversa di suo solleverà polemiche sempre più roventi presso l'opinione pubblica.