Montella: "Punto prezioso: sarò l'allenatore del Milan anche l'anno prossimo"

L'Atalanta corona la sua straordinaria stagione con la qualificazione aritmetica in Europa League con due giornata di anticipo sulla fine del campionato. Grazie al pareggio interno contro il Milan per 1-1 con i gol di Conti e Deulofeu, i nerazzurri orobici tornano in Europa dopo 26 anni dall'ultima volta. Un’autentica impresa quella dei ragazzi di Gasperini, soprattutto se si pensa all'inizio di stagione tutt'altro che brillante e in cui il tecnico di Grugliasco sembrava addirittura a rischio esonero. Tutto sommato anche il Milan, che non vince da cinque partite, ma mantiene il sesto posto rispondendo al successo della Fiorentina sulla Lazio nell’altro anticipo.

Vincenzo Montella

" E’ stata una partita equilibrata e sofferta. L’Atalanta è una realtà ed è in fiducia ma il Milan ha fatto una grande partita ed è riuscito a pareggiare con la determinazione, credo che il pareggio sia giusto e mi è piaciuto l’atteggiamento ei ragazzi rispetto alle ultime gare. Siamo in calo rispetto all’inizio ma io sono orgoglioso di questo pareggio. E’ un punto prezioso, contro una squadra che ha fatto soffrire tutti ed è stata molto continua e merita la posizione in classifica che ha. Non abbiamo mai perso contro le dirette concorrenti per l’Europa la Lazio che è irraggiungibile e la Fiorentina, quindi è un punto ancora più prezioso. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e questo è un grande orgoglio per me che li alleno. Montolivo ha fatto una grande prestazione, è il capitano del Milan, ha guidato i compagni e ci ha messo grande esperienza. Una citazione particolare voglio farla anche per Romagnoli e De Sciglio che hanno giocato non al meglio. E soprattutto per Bacca che è entrato con lo spirito giusto, in un momento particolare della gara e ha trascinato i compagni. "

Gian Piero Gasperini

" Il punto di questa sera è importante anche se avremmo voluto vincere. I ragazzi volevano andare in vacanza prima, invece dovranno allenarsi ancora un po’. Se avessimo vinto sarebbe finita ma è giusto così. Si pensava sempre che questa squadra potesse calare e che non potesse tenere il passo, invece non è stato così anzi siamo cresciuti continuamente e siamo andati oltre le aspettative. Svolta della stagione? La partita con il Napoli all?andata è stata una delle svolte. Poi anche La sconfitta contro l?Inter è stata forse la svolta, dopo quel match non abbiamo più perso, abbiamo avuto una reazione forte e questo gruppo ha costruito questo campionato. Io a rischio? Non da parte mia ma forse c?era questo rischio. La nostra partenza non è stata felice ma prima della gara col Napoli avevamo sei punti. La situazione non era tragica, basti pensare che l’anno scorso l’Atalanta aveva fatto sei punti in 14 partite. Poi dopo quella vittoria sul Napoli è cambiato tutto". "