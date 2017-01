Montreal Impact: "Piatti al Boca? Solo voci"

I Montreal Impact stanno ammirando dal Quebec le giocate di Blerim Dzemaili. Lo svizzero del Bologna, in gol nell’ultima giornata di Serie A contro il Crotone in una partita da migliore in campo, si trasferirà in MLS a luglio e sarà il colpo per il centrocampo degli Impact che, fino a quel momento, proveranno a sistemare la squadra di Biello in altri modi. Il nodo cruciale è legato al destino di Ignacio Piatti, ancora più leader del gruppo dopo l’addio a Didier Drogba, è talento indiscusso sulla trequarti. L’intesa con Mancosu è già stata testata sul campo facendo scintille, ma sullo sfondo incombe l’interesse del Boca Juniors, che lo ha indicato come pedina perfetta per sostituire Carlos Tevez.

Un’eventualità che sposterebbe di molto l’asticella delle ambizioni in casa Impact, ma che coach Biello vede in un modo diverso: “Piatti è con noi in questo momento, ha un contratto e fa parte dei Montreal Impact – ha dichiarato da Los Angeles nella serata del SuperDraft -. E’ veramente importante per noi ed è un top player per l’intera lega. Le voci di mercato ci sono sempre, è ovvio con un giocatore della sua forza. Ogni mese c’è qualcuno interessato a lui, è normale che sia così”. Il tecnico di Montreal è convinto che alla fine Piatti resterà in MLS: “Ho parlato con lui e lo aspetto per la preparazione”.

Parole che fanno piacere ai tifosi degli Impact, ma che non possono tranquillizzare fino in fondo l’ambiente. Con un’offerta irrinunciabile del Boca, infatti, i tentennamenti di giocatore e società potrebbero essere decisivi.

