Mourinho: "Allenerò altri 15 anni come minimo, non chiuderò la carriera allo United"

Manchester (Regno Unito), 17 ott. (LaPresse/Reuters) - "Penso di restare nel calcio ancora 15 anni come minimo". Così Jose Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League fra Manchester United e Benfica replica ad una domanda se riuscirà ad eguagliare sir Alex Ferguson e restare in panchina ancora a lungo. Il 54enne tecnico portoghese ha detto però che difficilmente chiuderà la sua carriera al Manchester Utd. Lo Special One ha detto che per lui sarà "impossibile" raggiungere i record di longevità di Ferguson allo United fino a 71 anni o di Wenger all'Arsenal. Mou non è mai andato oltre i quattro anni sulla stessa panchina e molti rumors lo vorrebbero come futuro tecnico del Paris St Germain. "Ho un contratto che termina nel giugno 2019. Siamo nel mese di ottobre 2017 quindi non so cosa dire", ha replicato Mourinho.