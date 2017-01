Napoli: allenamento differenziato per Strinic e Chiriches

Napoli, 12 gen. (LaPresse) - Dopo il successo sullo Spezia in Coppa Italia il Napoli ha ripreso ad allenarsi a Castelvolturno in preparazione della sfida con il Pescara in programma domenica alle 15. Chiriches e Strinic hanno svolto un programma differenziato, mentre Milik si aggregherà domani al resto del gruppo dopo aver ricevuto l'ok per il rientro dal professor Mariani in un controllo a Villa Stuart.