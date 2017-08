Napoli: distorsione di primo grado alla caviglia destra per Ounas

Napoli, 2 ago. (LaPresse) - Distorsione di primo grado alla caviglia destra per Adam Ounas. Questo il responso medico per l'attaccante del Napoli dopo l'infortunio subìto ieri durante il match contro l'Atletico Madrid nella gara inaugurale della Audi Cup. Ounas, informa il club partenopeo, questa mattina ha lavorato in piscina e stasera salterà la seconda partita all'Allianz Arena contro il Bayern. L'attaccante azzurro domani sosterrà allenamento differenziato e venerdì si riunirà al gruppo.