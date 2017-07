Napoli, è subito show: 17 gol alla Bassa Anaunia, 3 di Milik e 6 di Mertens

L’avversario modesto, ovviamente, non rappresenta un test probante. Ma Mauirizio Sarri può già sorridere pensando alla sana competizione che si sta sviluppando tra i suoi giocatori più offensivi. Su tutti Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, che ha brama di riprendersi una maglia da titolare, schierato al centro dell’attacco nel tridente offensivo composto da Callejon e Insigne, ha dimostrato subito una forma notevole e la consueta fame da gol. Tre quelli messi a segno nel primo tempo (45 minuti giocati) e segnali di ripresa dopo l’infortunio della scorsa stagione.

Negli azzurri prove positive anche di Lorenzo Insigne (autore di una doppietta) e Dries Mertens. Il belga, applauditissimo all’entrata in campo nella ripresa, ha palesato subito uno stato di forma equiparabile a quello della scorsa stagione. Sei gol, due col cucchiaio, dribbling, scambi, sponde, colpi di classe. In campo a inizio ripresa anche il nuovo acquisto Adam Ounas, arrivato nei giorni scorsi dal Bordeaux. Anche per lui alcune buone giocate e diversi spunti interessanti.

Qui i marcatori del match: 4' Insigne, 23' Milik, 24' Allan, 31' Insigne, 34' Milik, 45' Maksimovic, 46' Milik, 48' Mertens, 50' Giaccherini, 51' Mertens, 52' Rog, 54' Mertens, 63' Mertens, 68' Mertens, 70' Pavoletti, 71' Giaccherini, 78' Mertens.