Napoli: Ghoulam rifiuta la nazionale e in Algeria è polemica

Ancora polemiche fra il Napoli e le Federazioni nazionali, dopo le tanto discusse dichiarazioni di Maurizio Sarri. Infatti, questa volta, è toccato a Faouzi Ghoulam: il terzino algerino, protagonista di un ottimo inizio di stagione, non prenderà parte ai prossimi impegni delle Volpi del deserto contro Camerun e Nigeria a causa di un attacco influenzale.A comunicarlo, è stata la stessa società partenopea, tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito: “Faouzi Ghoulam non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Il difensore azzurro non parteciperà al match Camerun-Algeria in programma sabato, perché è ancora alle prese con il virus influenzale che lo ha colpito durante Napoli-Cagliari e che lo ha costretto alla sostituzione nel finale della gara. Domani, alla ripresa degli allenamenti del Napoli, Ghoulam si sottoporrà ad ulteriori accertamenti.” La Federazione algerina, però, non ci sta, e ha prontamente risposto: “Visti gli 87 minuti giocati in Serie A nell’ultimo match, la Federazione sta esaminando la possibilità di inviare un dottore a Napoli per visitare il calciatore, come permesso dal regolamento.” In ogni caso, essendo ormai l’Algeria impossibilitata a qualificarsi ai prossimi Mondiali di Russia 2018, il caso dovrebbe sgonfiarsi rapidamente.