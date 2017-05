Napoli, passi avanti per il rinnovo di Dries Mertens fino al 2021

Ve l’avevamo già accennato nei giorni precedenti ma oggi sono arrivate delle nuove conferme riguardo al rinnovo di Mertens. Infatti, il calciatore ha fatto sapere di voler restare un altro anno a Napoli, a patto che nel suo contratto venga inserita una clausola che faciliti la sua partenza nella prossima stagione. Con questa richiesta, Mertens vuole dimostrare gratitudine al Napoli (evitando di voltargli le spalle o andando via senza preavviso) e allo stesso tempo la società cerca di accontentare le richieste del belga (che, anche comprensibilmente, potrebbe chiedere di lasciare Napoli per un top club europeo/nuovi stimoli). Inoltre, le pretendenti per Mertens all’estero non mancano: dalla Cina alla Premier passando per la Liga spagnola, il folletto belga conta molti estimatori. Vedremo chi avrà la meglio…

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi