Napoli, Reina verso il prolungamento di contratto

Il matrimonio tra Pepe Reina e il Napoli potrebbe non finire nel 2018. Il portiere spagnolo e il club partenopeo stanno lavorando per prolungare di un altro anno il contratto, fino al 2019.

Arrivato a Napoli dal Liverpool nel 2013, dopo appena un anno si è trasferito in Germania per fare da secondo portiere al Bayern Monaco, per poi tornare in Italia nel 2015. In questi tre anni con la maglia azzurra Reina ha collezionato 134 presenze, per un totale di 11’913 minuti.