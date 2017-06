Napoli-Rulli, parla il padre del portiere:”Vestire quella maglia sarebbe stupendo,ma…”

Il Napoli sta cercando una valida alternativa a Pepe Reina, che non ha ancora rinnovato il suo contratto, e il nome caldo in queste ore è quello di Geronimo Rulli, portiere argentino classe 1992 in forza alla Real Sociedad. La società partenopea vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma dalle ultime indiscrezioni il giovane numero 1 argentino non sarebbe disposto a trasferirsi a Napoli per fare la riserva di Reina.

L’interesse però è vivo e le conferme arrivano anche dall’Argentina. Oggi infatti il padre del ragazzo ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a riguardo:

" Per lui giocare nel Napoli sarebbe stupendo. Tutti noi argentini sappiamo cosa vuol dire vestire quella maglia e difenderla in uno stadio come il San Paolo. Ma Gero vuole giocare titolare, perché l’anno prossimo c’è il mondiale, e non so come potrebbe andare a finire se dovesse contendersi la maglia da titolare con Reina. "

Rulli dunque sembrerebbe aver gradito l’interesse del Napoli; l’unico ostacolo a questo punto è rappresentato proprio dalla presenza di Pepe Reina. Nel giro di pochi giorni comunque lo spagnolo dovrebbe decidere se accettare o meno il rinnovo di contratto offertogli dalla società e a quel punto il Napoli si concentrerà al 100% sul giovane portiere argentino, cercando di convincerlo a trasferirsi a Napoli.

di Andrea Carbonari

Video - Insigne: "Sempre sognato di restare a Napoli, ora è tempo di vincere" 00:47

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi