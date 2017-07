Napoli: Strinic e Zapata non convocati per l'Audi Cup

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Dopo il ritiro di Dimaro Folgarida gli azzurri hanno ripreso la preparazione al Centro Tecnico. Questi i convocati di Maurizio Sarri per l'Audi Cup: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli, Allan, Diawara, Jorginho, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Ounas, Pavoletti. Non convocati Strinic e Zapata, possibili partenti.