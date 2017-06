Nazionale, Marchisio torna a casa, arriva Gagliardini dall'Under 21

Dopo il successo in amichevole con l'Uruguay, la Nazionale sta partendo da Nizza per tornare a Coverciano, dove nel pomeriggio gli Azzurri sosterranno una seduta di allenamento in vista del match di domenica con il Liechtenstein. Claudio Marchisio, infortunatosi ieri sera durante il primo tempo della sfida con l'Uruguay, farà rientro al club di appartenenza per sottoporsi agli accertamenti del caso. Nel pomeriggio si aggregherà al gruppo Roberto Gagliardini, che lascerà il ritiro della Nazionale Under 21 a Roma per raggiungere il centro tecnico federale di Coverciano.