Nessuna elemosina né campioni a gettone: il Chapecoense riparte dalle proprie ceneri

Dopo la tragedia, rinascere.

Questo è l’unico desiderio del Chapecoense, del nuovo Chape che sta nascendo e che si prepara a vivere una stagione diversa, decisamente strana quasi improbabile eppure maledettamente reale.

Rinascere dalle proprie ceneri, per una squadra di calcio, ha però delle conseguenze che implicano necessariamente il valutare la rosa che si affaccia al campionato a mezzo regime, anche meno, ma la forza fisica non è nulla in confronto a quella morale che il Chape ha dimostrato più e più volte di avere come riserva.

Nessuna elemosina, nessun favore. Questo è il Chape che con orgoglio rifiuta tutte le proposte di sopravvivere da convalescenti per un paio di stagioni, invece di vivere. Il Chape vuole altro. Prima del disastro aereo, la squadra di Santa Catarina era un esempio da seguire tanto in campo quanto a livello societario: anima alternativa, conti in regola e risultati promettenti per essere una delle grandi del Brasileirao con l’identità umile di squadra lavoratrice che li ha fatti arrivare, da zero, alla finale di Copa Sudamericana.

Da questo, dal “Vamos Vamos Chape” cantata negli spogliatoi, che è necessario ripartire. Unica concessione accettata, vincere il trofeo di una partita mai giocata ma solo in onore di quei campioni che adesso, dell’Arena Condà, hanno una vista sublime e paradisiaca.

La strada del Chape è ancora lunga, piena di ostacoli che inevitabilmente faranno pagare ogni anno, al 28 novembre, il dazio della memoria e della ferita al cuore ma il presidente Tozzo non ci sta: piano piano, dovranno crearsi cicatrici e da quella pelle, da quel cuore Chape far nascere nuovi campioni e nuove vittorie. Non c’è la necessità di vivere di ricordi. Bocciata dunque anche l’ipotesi di campioni a gettone come Ronaldinho o Adriano: l’Arena Condà non è un circo e nemmeno un luogo di culto per leggere i nomi dei calciatori scomparsi sugli armadietti di uno spogliatoio fantasma. Quello era il Chape dal logo verde, oggi c’è Chape stellato.