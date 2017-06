Nesta nella storia a Miami: “Allenare mi ha fatto innamorare di nuovo del calcio. Totti non verrà.."

Nella seconda stagione in assoluto, il Miami FC allenato da Alessandro Nesta sta scrivendo la storia. Primato nella NASL con sette punti di vantaggio sulla seconda, una serie di 14 partite senza sconfitte tra campionato e coppa e, proprio in US Open Cup, quarti di finale raggiunti dopo aver eliminato due squadre di MLS: prima Orlando City in trasferta con un netto 3-1, poi Atlanta United del Tata Martino con un 3-2 interno deciso al 93′. Ora toccherà Cincinnati, sempre a Miami, per scrivere un nuovo meraviglioso capitolo. RISULTATI DEGLI OTTAVI

Al termine di Miami FC-Atlanta United 3-2, a cui noi di MLSSoccerItalia.com abbiamo avuto il piacere di assistere accreditati direttamente dalla pressbox, abbiamo scambiato due chiacchiere con Alessandro Nesta. I miglioramenti tattici della sua squadra sono evidenti rispetto ai limiti della prima stagione e i risultati stanno arrivando:

" Allenare qui mi ha fatto riscoprire il piacere del calcio. Parlo della passione, quella che ci metti davvero quando qualcosa ti piace. Ora so di aver fatto la scelta giusta”. "

L’Italia è un ricordo, ma non mancano i collegamenti col nostro Paese: “Si, mi manca l’Italia, ma ho fatto parte di qualcosa di grande lì, ora è giusto lasciare posto ai giovani. Gli stessi che vedrò in vacanza qui”. A tal proposito si vocifera da settimane di un contatto con Totti e un incontro previsto per luglio, ma Nesta ovviamente dribbla l’argomento:

" Totti? Quello è della Roma, io sono della Lazio, non so cosa faccia uno della Roma a Miami”. "

dalla nostra inviata a Miami, Eleonora Gavaz

Leggi tutti gli articoli su MLS Soccer Italia