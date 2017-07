Neto è solo il primo: da Lemina a Rincon, chi può lasciare la Juventus

Ufficializzato in serata dal Valencia come suo nuovo rinforzo per la prossima stagione, Neto è il primo, l'apripista. Ma altri potrebbero seguirne le tracce e dire addio alla Juventus nelle prossime settimane di calciomercato. Anche a questo, e non solo ai possibili arrivi di Bernardeschi e/o uno tra Danilo, Aurier e Douglas Costa, pensa la società bianconera, come in tutte le finestre di mercato impegnata a districarsi tra entrate e uscite. Ecco dunque chi sono, da oggi al 31 agosto, i principali indiziati a cambiare casacca.

Mario Lemina

Uno dei più deludenti della scorsa stagione, se non il più deludente. Ha le valigie pronte ed è il primo a saperlo. Tornerà a giocare all'estero, probabilmente in Liga o in Premier League: i buoni rapporti tra Juventus e Valencia potrebbero ricongiungerlo all'ex compagno Neto, ma attenzione anche al Watford.

Tomas Rincon

Anche di lui si è parlato nei fitti dialoghi che Juve e Atalanta hanno tenuto per il futuro di Leonardo Spinazzola. Gasperini farebbe carte false per allenare nuovamente il venezuelano, che ha conosciuto a Genova, e quest'ultimo andrebbe in una piazza che il prossimo anno assaporerà il profumo d'Europa. L'ipotesi Fiorentina regge all'interno del discorso Bernardeschi, più remoto un ritorno al Genoa.

2017, Rincon, Tonev, Crotone-Juventus, LaPresseLaPresse

Juan Cuadrado

Perché no? Piace al Milan, ma anche ad altre grandi europee (PSG e Arsenal i nomi più commentati), e partendo libererebbe la propria zona di competenza a uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Tra tutti gli elementi offensivi a disposizione di Allegri sembra il meno intoccabile, come dimostra la panchina iniziale nella finale di Champions League contro il Real Madrid.

Juan Cuadrado - Juventus 2017LaPresse

Rolando Mandragora

Nonostante un infortunio che lo ha costretto ai box per quasi tutta la stagione ha giocato un gran Mondiale Under 20. E ora vuole mettersi alla prova, da titolare, in A. Il Cagliari non fa mistero di volerlo, il Genoa prova a far leva sui sentimenti. Chi lo prende - in prestito, s'intende - fa un bel colpo.

Moise Kean

Il progetto della Juventus è chiaro: cederlo in prestito per una o addirittura due stagioni, per consentirgli di giocare con maggiore tranquillità e senza l'oppressione di una concorrenza inaffrontabile. Il ragazzino prodigio piace all'estero (Zwolle) ma soprattutto al Verona. La Juve deve decidere.

2017, Moise Kean, Bologna-Juventus, LaPresseLaPresse

Stefano Sturaro

La sua partenza è meno probabile rispetto a quella di Rincon, ma anche lui è entrato nei discorsi tra Juventus e Fiorentina per il possibile trasferimento a Torino di Bernardeschi. Certo, l'utilità tattica e la duttilità dell'ex genoano sono evidenti. Motivo per cui i bianconeri ci penseranno più volte prima di disfarsi di un elemento non spettacolare, ma alquanto prezioso.