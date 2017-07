Neto saluta la Juventus: è ufficiale il suo trasferimento al Valencia

Dopo De Ceglie, svincolatosi una settimana fa a fine contratto, il reprobo Dani Alves e Mattiello, ceduto in prestito alla neopromossa SPAL, lascia anche Neto: il portiere brasiliano è ufficialmente un giocatore del Valencia, che nelle ultime ore aveva vinto la concorrenza degli inglesi del Watford. Dice addio alla Juventus dopo due stagioni, in cui ha conquistato - da dodicesimo di Buffon - due scudetti e altrettante Coppe Italia, oltre a una Supercoppa Italiana.

7 milioni più bonus alla Juventus

Il club bianconero, che nell'estate del 2015 lo aveva prelevato dalla Fiorentina senza spendere nulla per il cartellino, incassa 7 milioni di euro più bonus. Quanto a lui, ha firmato con il Valencia per 4 stagioni, fino al 30 giugno del 2021, con tanto di clausola rescissoria fissata in 80 milioni. Si giocherà il posto con il connazionale Diego Alves, sempre se quest'ultimo, che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Roma, rimarrà alla corte di Marcelino. Mentre a prendere il suo posto alla Juventus sarà con ogni probabilità l'ex giallorosso Wojciech Szczesny, tornato all'Arsenal e da tempo bloccato dal club torinese.

Le prime parole di Neto da giocatore del Valencia:

" Non vedo l'ora di iniziare. Voglio riportare il Valencia nel posto in cui merita di stare. La concorrenza con Diego Alves? Arrivo da un posto in cui dovevo vedermela con Buffon... La concorrenza è essenziale per migliorare il livello di un calciatore "

Sui social, invece, l'ex portiere bianconero ha salutato la Juventus con un bel tweet:

I convocati per il ritiro

Neto non andrà dunque in ritiro con la Juventus, che ha intanto diramato la lista dei convocati per la prima parte della preparazione: i bianconeri si ritroveranno domani a Vinovo, e tra loro ci sarà anche Rodrigo Bentancur, ufficializzato ad aprile, la vera novità rispetto alla scorsa stagione assieme all'ex ascolano Riccardo Orsolini. Assenti quasi tutti i big, che si aggregheranno in un secondo momento. Presenti invece Carlo Pinsoglio, scelto come terzo portiere dopo una serie infinita di prestiti in Serie B, e Rolando Mandragora, destinato come altri giovani compagni a cambiare aria prima della fine del mercato.

La lista completa:

Asamoah, Benatia, Bentancur, Beruatto, Caligara, Clemenza, Coccolo, Del Favero, Garcia, Tena, Kanouté, Kean, Khedira, Leali, Mandragora, Marrone, Nicolussi Caviglia, Padovan, Parodi, Pasquato, Pinsoglio, Rincon, Romagna, Sturaro, Tello, Thiam, Touré, Untersee, Vogliacco