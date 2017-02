Newcastle: Benitez smentisce le voci "Penso solo a questo club"

Dopo le voci, giunte dai principali quotidiani inglesi, che parlavano di una possibile separazione di Rafa Benitez dal Newcastle a fine stagione, a causa di contrasti con il presidente Mike Ashley per via del mercato di gennaio, ci ha pensato direttamente lo stesso tecnico spagnolo a gettare acqua sul fuoco, dichiarando di essere concentrato solamente sul ritorno in Premier League dei “magpies“. Così Rafa: “È finito il mercato e posso dire che abbiamo una buona squadra. Al momento la mia unica preoccupazione è la gara contro il Derby County. Futuro? Non me ne andrò, o almeno non lo farò perché sono felice o arrabbiato. Sono pronto per combattere e avere i prossimi tre punti, oltre che la promozione a fine anno”. Dunque, l’ex allenatore del Napoli ha chiarito definitivamente che, almeno fino al termine della stagione, resterà alla guida del club bianconero. Il Newcastle è secondo in classifica a una sola lunghezza dal Brighton. In rosa vanta ottimi giocatori, come il centrocampista Jonjo Shelvey e gli attaccanti Alexandar Mitrovic e Dwight Gayle. Quest’ultimo, 26 anni, ha segnato 20 gol in 22 presenze.