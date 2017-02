”Non possiamo pagare gli stipendi”: tra evasione e crisi, l’assurda situazione della Dinamo Kiev

La Dinamo Kiev agli ottavi di Champions: accadeva solo un anno fa (per la prima volta dopo il 2000, nell’era-Shevchenko), ma quei tempi sembrano ormai distanti anni luce. E diciamo questo non per l’eliminazione prematura del club ucraino, uscito ai gironi nonostante il 6-0 inflitto al Besiktas (in una gara che, al pari del 7-1 alla Dinamo Zagabria di qualche anno fa, ha suscitato parecchi sospetti), bensì per altre ragioni, che finiscono con l’accomunare o quantomeno avvicinare la società dei Surkis al Metalist Kharkiv (fallito) e al Dnipro finalista di Europa League (che rischia il fallimento).

E proprio un ex Dnipro, il profetico e contestato ZozulyaZozulya (che ora potrebbe tornare in Ucraina), aveva previsto come la Dinamo stessa sarebbe stata il prossimo club ucraino a entrare in crisi e rischiare il definitivo capitombolo economico: un rischio che ora è concreto e reale, ed è stato annunciato dalla portavoce del club presieduto da Igor e Grigoriy Surkis (ex presidente di lunga data della Federcalcio ucraina), i fratelli con 3.5 miliardi di patrimonio stimato, che però ora vivono un momento di grave difficoltà in virtù della crisi economica che sta colpendo un paese dilaniato dalla guerra e dalla crisi con la Russia (che ha portato alla scissione della Crimea e alla guerra civile che ha devastato l’Ucraina). Da qui, e da quel disarmante ”attualmente non possiamo permetterci di pagare gli stipendi dei giocatori”, nasce la crisi della Dinamo: una crisi che, non a caso, segue quella del Dnipro e di Kolomoyskyi, la società e l’imprenditore che erano più vicini alla Dinamo sia nelle operazioni di mercato, che nella semplice ”assistenza” economica.

Esatto perchè, nonostante gli svariati successi e i recenti trionfi in campionato (la Dinamo ha approfittato della flessione dello Shakhtar), i Surkis non hanno mai avuto finanze pari a quelle del gerarca Akhmetov, proprietario dei minatori di Donetsk la cui opulenza è nota (Forbes lo attesta come 39° uomo più ricco al mondo), e hanno sopperito a qualche lacuna con un pizzico di finanza creativa e alleanze importanti: si va dalla Dinamo Atlantic, società di import-export con sede nei Caraibi che per anni è stata presieduta da Grigoriy Surkis (e poi è rimasta riconducibile a lui) e commercia oro e componenti dell’industria nucleare, a una buona fetta delle imprese del cosiddetto ”network occidentale”, contrapposto alla zona orientale che si trova sotto l’egida di Akhmetov e delle sue società controllare. Una zona occidentale che i proprietari della Dinamo, di fatto, si sono saggiamente suddivisi col patron del Dnipro Igor Kolomoyskyi, diventato presto un alleato strategico: oltre al controllo delle imprese, la ”santa alleanza” si era consumata attraverso la sponsorizzazione milionaria siglata dalla Dinamo Kiev con Privatbank e dalla vendita dei diritti tv delle gare del club alla 2+2, due aziende di proprietà di Kolomoyskiy stesso.

Operazioni necessarie per effettuare investimenti di peso e contenere lo strapotere dello Shakhtar, che però hanno finito col distruggere le finanze del club nei momenti di crisi. Una volta che è crollato l’impero di Kolomoyskyi, che si è visto strappare di mano Privatbank (nazionalizzata per i troppi debiti) ed ha perso gran parte delle sue finanze, dovendo smantellare anche la rosa di un Dnipro ripartito di fatto da alcuni giovani talenti dell’U-21 e da alcuni reduci dall’ultima stagione del Metalist (il club, penalizzato con un -6 per i mancati pagamenti degli stipendi, è terzultimo e rischia il fallimento), è crollata di fatto anche la Dinamo Kiev, travolta anche dallo scandalo legato alla massiccia evasione fiscale del club.

Il nuovo corso ucraino, infatti, oltre a privatizzare alcune società e assistere al tracollo finanziario di molti gerarchi (e di molti club, la Prem’er Liha si è ridotta a 12 club, e presto potrebbe scendere a 10), ha messo fine anche a un malcostume parecchio diffuso nel calcio locale: i club pagavano i giocatori in nero, registrando tutti i loro big (e non solo) col salario minimo consentito dalle norme governative, ovvero… 600 euro al mese (e 7200 l’anno)! Una truffa bella e buona, che metteva così a bilancio una spesa ridicola per gli ingaggi, mentre la realtà era totalmente opposta, e costituita da ingaggi faraonici pagati attraverso conti offshore e paradisi fiscali, coi giocatori e gli agenti come destinatari: somme giustificate come particolari bonus e diritti d’immagine, e dunque non tassabili secondo l’ordinamento ucraino. I club dunque evadevano milioni di euro, se si pensa che il salario del solo Yarmolenko si aggira intorno a 5mln annui, e Dragovic e Miguel Veloso (altri nomi sotto inchiesta, hanno vestito entrambi la maglia della Dinamo) prendevano poco meno: la Dinamo Kiev (e con lei altre società) si è così ritrovata a dover regolarizzare la sua posizione, e ha iniziato un’opera di smantellamento che l’ha portata a cedere vari big per far cassa e potersi permettere di sopravvivere (anche se Veloso, ad esempio, è andato via a zero).

Da qui nasce una rosa che ha in rosa solo 8 stranieri (tra cui spiccano Vida, Antunes, Derlis Gonzales e Junior Moraes, autore di 10 gol in campionato) e potrebbe essere ulteriormente ridimensionata in estate per i problemi finanziari della società, sulla falsariga di quanto è accaduto al Dnipro: a gennaio infatti sono arrivati solo Pantic (svincolato dal Villarreal) e Kadar (acquistato per 2.5mln, operazione folle, per chi ”non potrà pagare gli stipendi”), mentre hanno lasciato vari giocatori, su tutti il portiere titolare Rybka (Karabukspor), la leggenda Gusev (svincolato insieme a Makarenko, terzino sx titolare) e Selin (Asteras Tripolis), e molti altri li seguiranno in estate, a partire da quel Vida che si era offerto a mezza Europa a gennaio.

Insomma, ci attende una Dinamo Kiev ridimensionata e sempre più ucraina, seguendo un’onda lunga che ha già portato il club a lanciare e valorizzare giovani come Besedin, Tsygankov, Korzun e Burda: potrebbe essere proprio l’ottimo vivaio l’ancora di salvezza di un club in gravi difficoltà economiche, che rischia di diventare l’ennesima società in via di sparizione/ridimensionamento definitivo di un calcio, quello ucraino, pieno di problemi. La situazione è pericolosa, anche considerando il fatto che i conti correnti dei Surkis sono stati congelati in virtù dei debiti: e così la società con sede a Kiev (che gioca le gare casalinghe nell’enorme Olympiyskiy, 80mila posti), nonostante una classifica che dice 2° posto in piena zona-Champions con 37 punti in 18 gare (dietro allo Shakhtar, primo a +13, e con 3pti sullo Zorya) e l’ottima gestione dell’ex partner di Sheva Serhiy Rebrov, che vanta una media-punti di 2.2 nei due anni in panchina, rischia di seguire Metalist Kharkiv e Dnipro nel lungo percorso verso il fallimento sportivo e finanziario…