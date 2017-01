Non solo Mihajlovic: anche Lewandowski rifiuta oltre 40 mln di ingaggio in Cina

Le sirene cinesi non hanno convinto Robert Lewandowski. L'attaccante polacco del Bayern Monaco ha rifiutato la maxi offerta arrivata dalla Super League: a rivelarlo è l'agente del polacco, Cezary Kucharski, a 'SportoweFakty', senza però indicare il nome del club. "Sono stato contattato da un agente di mercato che si occupa di trasferire giocatori in Cina", ha spiegato. "Se avesse deciso di trasferirsi, il suo stipendio sarebbe stato notevolmente superiore ai 40 milioni di euro l’anno, ovvero più di quanto guadagna Carlos Tevez”. Al Bayern, secondo l'agente, sarebbero andata una cifra sui 200 milioni di euro. Il polacco però ha rifiutato perché, ha spiegato Kucharski, "non è solo più giovane, ma anche un giocatore migliore rispetto a Tevez". Quindi il procuratore ha aggiunto che Lewandowski "non è in vendita in questo momento. Anche se mai dire mai, la vita offre diverse soluzioni".

