Nuovo colpo in Cina: Mikel saluta Chelsea e firma con Tianjin Teda

Un altro big europeo sbarca in Cina. Dopo Oscar è un altro giocatore del Chelsea a raggiungere il campionato più gettonato del momento: si tratta del 29enne centrocampista John Obi Mikel. Il nigeriano ha firmato con il Tianjin Teda dopo aver svolto le visite mediche vicino Pechino: "Ho ancora molto da dare al calcio. Sono felice di far parte del Tianjin Teda, in un campionato che sta decollando".

Mikel, dopo dieci anni in Blues, lascia Londra e secondo i media locali andrà a guadagnare una cifra vicina agli otto milioni di euro a stagione. In Cina intanto continuano i rumors sul possibile passaggio di Nikola Kalinic dalla Fiorentina al Tianjin Quanjian guidato da Fabio Cannavaro. Nelle ultime due settimane sono sbarcati nel campionato orientale Carlos Tevez alla Shanghai Shenhua (dove guadagnerà 38 milioni a stagone) e appunto Oscar, voluto al Sipg da Villas-Boas.