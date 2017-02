Olympique Marsiglia: Gomis fuori per 4-6 settimane

Marsiglia (Francia), 14 feb. (LaPresse) - Brutta tegola per l'Olympique Marsiglia in vista del finale di stagione. Bafetimbi Gomis ha riportato una distorsione collaterale del ginocchio sinistro e dovrà star fuori tra le 4 e le 6 settimane. L'attaccante francese, che ha segnato 16 reti in campionato, potrebbe rientrare a inizio aprile, dopo la sosta delle nazionali.