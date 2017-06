Omicidio Esposito, ridotta da 26 a 16 anni la pena di De Santis

La Corte d'Appello di Roma ha ridotto da 26 a 16 anni la pena dell'ultrà della Roma Daniele De Santis, che il 3 maggio del 2014 prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli aveva ferito a morte il tifoso del Napoli Ciro Esposito.

La pena per De Santis è stata dunque ridotta di dieci anni rispetto alla sentenza di primo grado. Il procuratore generale di Roma Vincenzo Saveriano aveva chiesto ujna condanna di 20 anni in appello per l'ultrà giallorosso. Come riferisce il Mattino è stata chiesta invece l'assoluzione per gli altri due imputati, due tifosi napoletani che erano accusati di rissa, condannati in primo grado a otto mesi.