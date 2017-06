Ora è ufficiale: Fabio Borini è un giocatore del Milan

Fabio Borini è un giocatore del Milan. Lo ha ufficializzato il club rossonero attraverso il proprio sito internet, sancendo così l’accordo con l’ormai ex giocatore del Sunderland. Borini arriva in prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si aggira attorno ai 6 milioni. E’ il secondo attaccante dopo André Silva e il quinto volto nuovo di questa sessione di mercato estiva del club rossonero. L’ennesimo di una fin qui lunga serie, che è destinata a proseguire.

Nel pomeriggio potrebbe arrivare anche la fumata bianca per l'approdo di Andrea Conti in rossonero.