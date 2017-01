Altro importante aggiornamento rigurdante Riccardo Orsolini, il giovane esterno dell’Ascoli che piace a tantissine squadre di Serie A (e non solo): la Juventus aveva pensato ad una sinergia con l’Atalanta per portare poi il classe 97 in bianconero nel 2017. Ma qualcosa è cambiato.

Ieri, infatti, c’è stato un incontro con Cristiano Giaretta, ds della squadra marchigiana, dal quale è emerso che i bianconeri sono decisi a prendere (da soli) il giocatore per portarlo a Torino a giugno. La causa dell’abbandono della sinergia con i bergamaschi non è nota, ma qualcosa farebbe pensare al nome di Gagliardini, ormai nuovo giocatore dell’Inter.

La Juventus, dunque, duellerà con Napoli ed Atalanta per portare a Torino Orsolini; è già in atto una vera e propria asta per il giovane che, ricordiamo, viene valutato 4,5 milioni di euro dall’Ascoli.

PER TUTTE LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTI ANONIMI !

A cura di Francesco Cisternino

L'articolo Orsolini-Juventus, i bianconeri abbandonano la sinergia con l’Atalanta proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi