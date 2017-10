Pagelle a confronto: Mandzukic, un gol annullato può cambiare il giudizio? Calhanoglu bocciato?

Mandzukic: quel gol annullato avrebbe cambiato giudizio?

Può una rete, potenzialmente decisiva per i tre punti poi annulata, cambiare radicalmente il giudizio di un giocatore? E' quello che è probabilmente successo a Mario Mandzukic sul campo dell'Atalanta. Per molti colleghi il croato non brilla certo a Bergamo, la solita partita di lotta e sofferenza sulla corsia sinistra, con tanto sacrificio (come tesimoniano i diversi contrasti vinti) ma poca incisività verso la porta avversaria (0 tiri e 0 occasioni create). La rete del possibile 2-3, però, avrebbe potuto convincere tutti sulla sufficienza dell'ex Bayern Monaco, che così invece divide ancora una volta chi predilige il sacrificio e chi invece punta sulla mancanza in fase offensiva.

Calhanoglu: bocciatura pesante solo per il rosso, o c'è di più?

Il Milan perde, ancora, e precipita in classifica. E pure la prestazione del Diavolo, prima della rete di Dzeko, era stata più che convincente, grazie anche al contributo del centrocampsita ex Bayer Leverkusen. Per il fantasista turco 6 conclusioni, 1 chance creata, il 77% di passaggi riusciti e ben 6 cross: insomma, una prestazione comunque attiva, macchiata però da quel rosso (doppio giallo) nel finale.

Molinaro disastroso o nella norma del blackout granata?

Torino in scioltezza per quasi 90', poi l'inspiegabile blackout nel finale e il clamoroso ritorno del Verona. Molinaro è totalmente nella media dei difensori granata: 50% di contrasti vinti, duelli aerei vinti nel 33% dei casi, 4 palloni recuperati e 5 occasioni potenzialmente pericolose per Sirigu disinnescate in area granata. Poi certo è protagonista in negativo negli episodi decisivi del finale che rianima i veronesi.