Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero nel week end

Voto 10...Al quadretto dipinto da Andy Carroll

Ovvero il gol della settimana, leggiadra rovesciata dal perfetto impetto con il collo del piede sinistro grazie a cui il centravantone degli Hammers ha sigillato il successo della banda Bilic contro il Crystal Palace. Una prodezza da gustare e rigustare a rotazione continua, gesto tecnico che campeggia nel nutrito repertorio di crazy horse Carroll. Il classico calciatore inglese da cui non sai mai cosa aspettarti, nel bene e nel male.

Voto 9...All’Hurri..Kane!

Uragano di nome e di fatto. L’uomo franchigia del Tottenham Harry Kane si è caricato sulle spalle i suoi e, innescato dalle magie dei pifferai Dele Alli e Cristian Eriksen, ha contribuito in massima parte a travolgere il malcapitato WBA di Tony Pulis. Numeri da dominatore assoluto quelli dell’attaccante scartato in gioventù dall’Arsenal: 62 reti in 99 incontri di Premier League, terza tripletta con la maglia degli Spurs come già i beniamni del White Hart Lane Jermain Defoe e Robbie Keane prima di lui. Niente male per un 23enne!

Voto 8...Al figlio d’arte Justin Kluivert

Esordio non banale quello di Justin Kluivert (17 anni, 8 mesi e 10 giorni e figlio dell’ex gloria del calcio olandese Patrick) con la maglia dell’Ajax. Il giovane attaccante esterno dei lancieri ha letteralmente fatto impazzire i difensori avversari e peraltro propiziato il rigore grazie a cui il suo Ajax ha sbloccato il match. Mai nessuno in campionato aveva completato con successo sei dribbling (100% di successo). Che tecnica, che tocco di palla, che proprietà di calcio. Piccoli fenomeni crescono!

Voto 7...Alla meglio gioventù dell’Everton

Si chiamano Tom Davies e Ademola Lookman, hanno 37 anni in due e sono stati i carnefici del Manchester City di Guardiola in quest’ultimo turno. Giornata di gloria per i giovani terribili dell’Everton, lanciati con coraggio da “Rambo” Koeman: dopo l’uno firmato Lukaku-Mirallas i due ragazzini dell’Academy (Lookman addirittura era all’esordio assoluto) hanno estratto dal cilindro due splendidi gesti tecnici sentenziando l’inerme Claudio Bravo. Exploit da dedicare al piccolo Bradley Lowery (presente oggi alla partita) e alla sua battaglia contro il tumore. Fairytale of Liverpool.

Voto 6...All’effetto Draxler per il PSG

I tifosi del PSG hanno un nuovo idolo: si tratta di Julian Draxler, sbarcato alla corte di Unai Emery nella finestra di mercato invernale e già capace di autografare due gol consecutivi tra Coupe de France Ligue 1. Il gol che permesso al club capitolino di superare l’ostico Rennes è una vera perla, interno destro in corsa in buca d’angolo su consegnato di un super Marco Verratti. E la vetta dista ora solo tre lunghezze...

Voto 5...all’autorete di Ramos nella notte di Jovetic

Ha davvero dell’incredibile quanto successo negli ultimi cinque minuti al Ramon Sanchez Pizjuan: sotto di un gol in virtù del discusso rigore di Cristiano Ronaldo, il Siviglia di Sampaoli l’ha ribaltata con l’autorete clamorosa dell’ex odiatissima Sergio Ramos e con l’eurogol di uno Jovetic ringalluzzito dall’aria andalusa. Dalle stelle alle stalle per Sergio Ramos: dopo il cucchiaio su penalty a zittire la curva del Siviglia, l’autogol che ha riportato in vita la sua ex squadra. Storie così solo il calcio sa regalarle.

Voto 4...Alla dab dance scoordinata di Pogba

Chi di “dab dance” ferisce, di “dab dance” perisce. Vedere per credere il goffo, goffissimo, gesto (che tanto richiama la celebre danza) di Paul Pogba al 26esimo della Red War tra Manchester United e Liverpool che è costato ai Red Devils un calcio di rigore a sfavore. Fine della striscia di vittorie per la banda Mourinho e United che scivola a dodici (!) lunghezze dalla vetta.

Voto 3..All’astinenza di Rudy Guestede

32 partite consecutive di Premier League senza una vittoria, tra Aston Villa e Middlesborough: è il poco invidiabile record dell’attaccante – nazionale del Benin – Rudy Guestede. Urge un rito speciale per spezzare l’incantesimo: qualcuno deve aver lanciato un anatema....

Voto 2...Al City di un Guardiola sconsolato

L’avventura di Pep Guardiola a Manchester – sponda Citizens – sta assumendo ogni giorno di più i contorni dell’incubo: le quattro sberle incassate a Goodison Park rischiano di tramutarsi in una inappellabile sentenza per il City nell’ambito della corsa al titolo. Quanto all’espressione del tecnico catalano in panchina...Be’, quella si commenta da sola. Triste, solitario y final.

Voto 1...Alla reazione infantile di Sanchez

Reazione sopra le righe e ingiustificata per il fuoriclasse Alexis Sanchez (14 gol e 7 assist in 21 gettoni coi Gunners quest’anno) al momento del cambio al Liberty Stadium di Swansea, sul parziale di 0-4 a favore dell’Arsenal. La foto del Nino Maravilla in panchina affranto e completamente imbaccuccato è piuttosto eloquente. Al netto del curioso episodio, l’Arsenal farebbe bene a tenerselo stretto: già, il rinnovo del suo contratto è argomento tanto caldo quanto spinoso a Londra.

Voto 0....Alla brutta fine delle magliette di Payet

Alcune sono state calpestate ripetutamente, altre bruciate, ad altre ancora è stato cambiato nome e numero con procedure artigianali: Dimitri Payet, dopo aver manifestato platealmente la sua volontà di lasciare il club per accasarsi a Marsiglia (“Se gioco, simulo un infortunio” avrebbe dichiarato al suo allenatore, è assurto a giocatore più odiato dai tifosi del West Ham, che nel frattempo hanno avuto modo di consolarsi con il gol-capolavoro di Andy Carroll.

***