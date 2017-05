Pagellone: il meglio e il peggio del calcio estero

Voto 10... Alla Premier League di Conte

Conte ereditava una squadra reduce dal disastro della stagione precedente, con il decimo posto in Premier League – il peggiore della gestione Abramovich – e le promesse di una ricostruzione che in estate non fu esattamente tale. Invece, il tecnico pugliese ce l'ha fatta e, dopo Ranieri, ha firmato un altro titolo inglese contraddistinto dal made in Italy. Per i Blues è il sesto della storia. Applausi.

Voto 9... Alla prodezza di Robben

In una gara divertentissima il Bayern Monaco batte 4-5 il Lipsia e a decidere il match è un gol di Robben al minuto 95. Un giocatore eterno, capace ancora di regalare perle di tale caratura...

Voto 8... Al titolo del Feyenoord firmato Kuyt

Il Feyenoord batte 3-1 l'Heracles ed è campione d'Olanda dopo 18 anni di astinenza. L'Ajax chiude al secondo posto a -1, dopo che la squadra di Rotterdam aveva visto i fantasmi nel ko del penultimo turno. A togliere la paura è capitan Dirk Kuyt che, a 36 anni e 296 giorni, diventa il quarto giocatore più anziano a realizzare una tripletta in Eredivisie.

Un applauso va, però, anche all’Ajax che proprio oggi ha schierato l’11 più giovane nella storia del campionato olandese: età media 20 anni e 139 giorni.

Voto 7... A un altro muro sgretolato da Cristiano Ronaldo

Serata speciale per Cristiano Ronaldo che con la doppietta contro il Siviglia firma la sua 401esima rete con la maglia del Real Madrid eguagliando Jimmy Greaves (anni ’60) come capocannoniere all-time nei 5 maggiori campionati europei a quota 366 gol. Sono 62 le partite consecutive in cui va in rete il Real Madrid che ha sfondato il muro delle 100 marcature: le uniche a riuscirci in Europa? Oltre ai Blancos, Barcellona e Monaco.

Voto 6... Al saluto del Tottenham a White Hart Lane

Una vittoria sul Manchester United per salutare uno stadio che ha raccolto 118 anni di gioie e sofferenze: non poteva chiedere di più il Tottenham che celebra l’addio di White Hart Lane con tre punti che certificano il secondo posto in classifica. Questo impianto ci mancherà.

Voto 5... All'esultanza di Eliseu

Il Benfica (voto 9) si laurea campione in Portogallo per la quarta volta consecutiva. La rotonda vittoria per 5-0 contro il Vitoria Guimaraes permette alle Aquile di mettere le mani sul titolo numero 36 ed Eliseu porta uno scooter nello spogliatoio dopo il fischio finale. L'esultanza è senza dubbio originale, ma forse un tantino esagerata.

Voto 4... Al gol del vantaggio del Real Madrid

Il Real Madrid sblocca la partita grazie a una punizione calciata velocemente da Nacho e la difesa del Siviglia si lascia cogliere impreparata. Solo il portiere guarda il pallone, i difensori andalusi guardano altrove e Undiano Mallenco convalida la rete. Le proteste non sono mancate perché l’arbitro stava posizionando la barriera. Insomma, a vincere è stata solo la furbizia di Nacho.

Voto 3... Ai minuti finali di Schalke-Amburgo

C’è una nobile decaduta in Germania che anno dopo anno cerca di evitare la retrocessione. L'Amburgo è terzultimo ma non va oltre il pareggio contro lo Schalke (reti di Burgstaller e Lasogga) segnando solo nel recupero. Al momento sarebbe ai playout, c’è ancora da soffrire. Nell'ultimo match di Klaas-Jan Huntelaar a Gelsenkirchen, ma anche nel giorno in cui lo stadio celebrava il ventennale della Coppa UEFA del 1997, la festa è rovinata. Come se non bastasse, il gol della vittoria dello Schalke, al 94', viene annullato per un errore dell'assistente che vede fuori una palla che era rimasta dentro. L'Amburgo, dal canto suo, può ancora sperare: adesso c'è lo scontro diretto con il Wolfsburg per evitare lo spareggio e la Zweite Liga.

Voto 2... Alla leggerezza di Navarro

In Banfield-Lanus il portiere di casa, Navarro, la combina grossa e si porta il pallone oltre la linea dei 16 metri. Per sua fortuna l’errore non è decisivo perché la gara finisce con un successo per 1-0, ma che fesseria...

Voto 1... Al liscio di Ranocchia

L’Hull City non poteva sbagliare, ma al pronti-via Ranocchia è protagonista suo malgrado di un liscio clamoroso. La partita finirà 4-0 per il Crystal Palace e i Tigers retrocedono così in Championship. Per l’Inter il riscatto del difensore rischia quindi di saltare...

Voto 0... Alle accuse di razzismo a Lavezzi

Ezequiel Lavezzi è finito nella bufera. L'ex giocatore di Napoli e PSG, ora all'Hebei Fortune, è diventato un vero e proprio caso in Cina per colpa di una foto apparentemente innocente. Nello scatto ufficiale in cui appare con la tuta della sua squadra, il "Pocho" con le dita delle mani mima gli occhi a mandorla. Peccato che in Oriente abbiano ritenuto offensivo questo gesto e abbiano, addirittura, accusato Lavezzi di razzismo.