Pagellone: il meglio e il peggio del week end di calcio estero

Voto 10…A un Wayne Rooney da leggenda

Il suo Manchester United non è andato oltre il pareggio contro lo Stoke City perdendo ulteriore terreno dalla vetta, ma Wayne Rooney è entrato ufficialmente nella leggenda: grazie al 250esimo gol siglato con la maglia dei Red Devils è diventato il miglior marcatore della storia del club. Never Ending Story.

Voto 9…Ai gol a tempo scaduto di Diego Costa e Sanchez

L’uno è capocannoniere assoluto della Premier League a quota 15 gol, l’altro incalza a quota 14. Se Diego Costa ha messo le malelingue a tacere con il gol che ha permesso al Chelsea di Antonio Conte di aprire le marcature contro l’Hull City al 51esimo minuto del primo tempo, Alexis Sanchez con un cucchiaio su rigore al 97esimo minuto ha permesso al suo Arsenal di conservare le otto lunghezze di ritardo dalla vetta imponendosi in extremis sul Burnley. Come canta Lenny Kravitz It Ain't Over 'til It's Over…

Voto 8…Al miglior girone di sempre del Siviglia

Non conosce ostacolo la marcia del Siviglia secondo della classe nella Liga: con 42 punti totalizzati nel girone di andata gli andalusi guidati da mister Sampaoli stabiliscono un nuovo record per il club. Anche contro l’Osasuna è stato spettacolo puro, un 3-4 spumeggiante con il navigato Vicente Iborra e l’emergente Pablo Sarabia a recitare la parte dei leoni (insieme a un Franco Vazquez bomber e al contempo giocoliere). Il sogno continua.

Voto 7…Alla prima volta del canterano Denis Suarez

Serata da favola per il canterano Denis Suarez, cresciuto nella Masia e diventato grande con le maglie di Siviglia e Villareal: il gioiellino catalano, entrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Busquets, ha stappato il match con l’Eibar con una rasoiata in buca d’angolo da predestinato, imprendibile per il portiere dei baschi Yoel. Per Denis Suarez si tratta del primo gol in Liga con la maglia del Barcellona.

Voto 6…All’impatto di Gabriel Jesus

Quando si dice Deep Impact…Il neo acquisto del Manchester City Gabriel Jesus è entrato in campo all’82esimo della super sfida contro il Tottenham e ha letteralmente messo a soqquadro la difesa degli Spurs: cross insidioso dalla sinistra, quasi gol con imperioso stacco aereo, gol annullato per millimetrico offside. L’Etihad Stadium ha già il suo nuovo beniamino.

Voto 5…Al violino scordato di Rudi Garcia

Sette gol presi in due giornate, due sconfitte consecutive e un laconico settimo posto in classifica ad anni luce di distanze dalle posizioni che realmente contano: l’effetto Rudi Garcia – quattro vittorie consecutive in Ligue 1 - sembra essersi affievolito e l’OM è tornato a perseverare nella mediocrità. Esami di maturità contro Monaco e Lione falliti su tutta la linea.

Bafétimibi Gomis à la lutte avec Kamil Glik lors de Marseille - Monaco, le 15 janvier 2017.AFP

Voto 4…Al testacoda rovinoso del Liverpool

Sciagurato. Non c’è altro termine per inquadrare Il Liverpool di Jurgen Klopp, caduto in casa per mano dello Swansea (ex) fanalino di coda della Premier League. Ennesima occasione persa e Reds che scivolano dalla seconda alla quarta piazza. A spezzare i sogni di gloria di Anfield è stata una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l’ex attaccante della Juventus Fernando Llorente, giunto alla terza doppietta in campionato (e ottavo gol complessivo).

Voto 3…Al Leicester peggior campione di sempre

Per il Leicester campione d’Inghilterra in carica è ormai caduta libera, lo certificano i numeri inquietanti. Con 21 punti raccolti in 22 giornate il Leicester è la detentrice del titolo peggiore della storia del massimo campionato inglese (come l’Ipswich del 1962/1963). Le Foxes hanno già incassato più gol a questo punto del campionato che nell’intero torneo scorso (37 contro 36). Per fortuna di Ranieri il margine sulla terz’ultima rimane confortante (cinque lunghezze): ma è questa è davvero l’unica buona notizia.

Voto 2…Al retropassaggio assurdo di Verratti

Durante la partita del PSG sul campo del Nantes, il “nostro” Marco Verratti l’ha combinata grossa non trovando niente di meglio da fare che sdraiarsi sul terreno di gioco per effettuare un goffo retropassaggio di testa (!) all’indirizzo del portiere Kevin Trapp. Risultato? Il centrocampista italiano è stato ammonito dall’arbitro tra la sua incredulità e quella di tanti telespettatori. A termini di regolamento la decisione del direttore di gara è ineccepibile: Verratti si è infatti reso protagonista di un comportamento antisportivo.

Voto 1…Alla gita fuoriporta del portiere dell’Eintracht

Black out totale per il portiere finlandese dell’Eintracht Francoforte Lukas Hradecky: al terzo minuto di gioco della sfida con il Lipsia l’estremo difensore delle Aquile ha bloccato con le mani il pallone fuori dalla propria area lasciando i suoi in dieci uomini con un’intera partita da disputare. Hradecky non stazionava a pochi centimetri dalla propria area, si parla di veri e propri metri: cosa sarà passato per la sua testa?

Voto 0…Ai cori razzisti contro Balotelli

Ci risiamo…E questa volta il teatro dell’ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio è la Francia cosmopolita e multirazziale. Mario Balotelli è stato infatti oggetto di beceri cori in quel di Bastia, in Corsica, dove era impegnato con il suo Nizza. “È quindi legale il razzismo in Francia? O solo a Bastia? […] Vergogna!”, la denuncia dell’attaccante italiano su Instagram. Nel frattempo la Lega ha avviato un’indagine. La misura è ormai colma.

***