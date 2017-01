Pagellone: il meglio e il peggio del week end di calcio estero

Voto 10...A Roger Federer

Se vi starete chiedendo cosa diavolo mai possa c’entrare con il calcio Roger Federer – peraltro la Super League Svizzera comandata dal “suo” Basilea riprenderà la settimana prossima dopo lunga pausa invernale – osservate la reazione di Ozil e di alcuni suoi compagni di squadra dell’Arsenal all’ultimo punto della memorabile finale con Nadal. Domenica 29 gennaio 2017 è stata, prima di ogni altra cosa, la giornata di Roger Feder...Per tutto il mondo dello sport, senza distinzione alcuna.

Voto 9...All’autografo di Mario Balotelli

Nove gol in campionato, doppia cifra di reti in campionato considerando l’intera stagione: il bilancio di Mario Balotelli a Nizza – in rete nell’ultimo match disputato contro il Guincamp, a fissare il definitivo 3-1 - è sempre più confortante. Le parole di Ventura gli hanno regalato stimoli ulteriori: è la (s)volta buona?

Voto 8...Al ritorno di Danny Welbeck

Pallonetto liftato col il destro, rasoiata mancina dopo controllo a seguire: Danny Welbeck alla prima titolarità dopo 8 mesi ha fatto sfracelli spianando la strada al suo Arsenal nell’impegno di FA Cup contro il Southampton. Un ritorno con il botto per l’ex gioiello del Manchester United. Sarà un fattore nella seconda parte della stagione?

Voto 7...Alla recita di Schweinsteiger

Alla prima partenza nell’undici titolare dal Manchester United in oltre un anno Bastian Schweinsteiger trova il modo di lasciare il segno, alla sua maniera: assist radiocomandato sulle testa di Fellaini e gol in rovesciata in mischia a sigillare la vittoria del banda Mourinho in FA Cup sul Wigan, cui è seguita l’esultanza di stampo tennistico con combinazione dritto-rovescio dedicata - ça va sans dire - ad Ana Ivanovic.

Voto 6...Al Bayern e a quel sinistro di Robben

Che sia il ghiaccio di Friburgo o l'ostico campo di Brema il risultato non cambia: il Bayern Monaco di Carletto Ancelotti fa il suo in trasferta e consolida il primato solitario in Bundesliga. Con la preziosissima gemma dell'eurogol autografato Arjen Robben. Bayern obbligato a marciare, il Lipsia alle sue spalle non dà segnali di resa.

Voto 5... Al ko rovinoso del Siviglia

L’inciampo nel passo decisivo verso il sogno. Nella giornata che poteva regala al Siviglia il primato solitario della Liga (seppur provvisorio, in attesa della partita del Real Madrid) per la banda Sampaoli è arrivata la bruciante sconfitta con l’Espanyol dell’ex Quique Sanchez Flores dopo entusiasmante striscia di successi. E così il gol di uno Stefan Jovetic ormai tornato sugli scudi a tutti gli effetti è risultato ininfluente.

Voto 4...Agli upset subiti dagli ex Napoli Mazzarri e Benitez

Giornata nera per i due ex allenatori del Napoli targato De Laurentiis Walter Mazzarri e Rafa Benitez, incappati in umilianti eliminazione nel quarto turno di FA Cup: se gli Hornets sono stati estromessi dalla competizione per mani dei Lions del Millwall (due categorie inferiori), la squadra di Championship guidata da Benitez ha rimediato un poco edificante 0-3 contro l’Oxford United. Per restare in tema...Bocciatura su tutta la linea!

Voto 3...Agli scontri in River-Boca

Quando i Millionarios del River Plate affrontano gli Xeneizes del Boca Juniors non può mai essere una partita come tutte le altre, nemmeno in occasione del Torneo del Verano, ma certe volte la sana rivalità in campo spesso deflagra: dopo un duro scontro di gioco al minuto 78 si è scatenata una mega rissa con diversi giocatori coinvolti. Parapiglia placato a fatica con il direttore di gara a sventolare il cartellino rosso all’indirizzo di Insaurralde, Driussi e Benedetto.

Voto 2...Al gol fantasma di Betis-Barça

Ha davvero del clamoroso quanto successo al Villamarin di Siviglia sul parziale di 1-0 per il Betis nei confronti del Barcellona: Mandi prova a salvare sulla linea di porta la conclusione di Suarez ma la palla è chiaramente entrata in rete; Hernandez Hernandez non vede e il Barcellona va su tutte le furie. Altro caso alla Muntari, che stavolta varca i confini italiani e approda nella Liga.

Voto 1...Alla mira di Abel Hernandez

Maledetta domenica per l’ex attaccante del Palermo Abel Hernandez. Non tanto – e non solo – per il rovinoso 1-4 incassato dal suo Hull City ad opera del Fulham (una categoria inferiore) quanto per il fatto di aver sbagliato due rigori nel giro di un solo minuto! Impossibile? Non proprio, se ti fai respingere il primo rigore, ti guadagni il secondo penalty anticipando il portiere avversario per poi fartelo respingere nuovamente. Recidivo.

Voto 0...Alla guerra di sputi tra Godin e Deyverson

Immagini che si commentano da sole. Disgustose.

***