Pakistan: federcalcio sospesa dalla FIFA per interferenza di terzi

Zurigo (Svizzera), 11 ott. (LaPresse/Reuters) - La Fifa ha annunciato di aver sospeso con effetto immediato la Federazione di calcio pakistana (PFF), impedendo sia alla Nazionale che alle squadre di club di giocare in competizioni internazionali. Il massimo organismo calcistico mondiale ha dichiarato che il motivo della decisione è "l'interferenza indebita di terzi". La Fifa ha sottolineato che "i conti della PFF sono rimasti sotto il controllo di un amministratore designato in tribunale, violando le regole della Fifa sull'indipendenza, secondo cui gli affari delle Federazioni devono essere gestiti in modo indipendente e senza influenza di soggetti terzi".

Fonte Reuters/Traduzione LaPresse