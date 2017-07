Palermo, Baccaglini risponde a Zamparini: “Ce l’ho messa tutta”

“Prendiamo atto del rifiuto di Zamparini, ma ce l’ho messa tutta”: eccola la parola fine scritta ai piedi dell’ultima pagina di una storia che poteva concludersi diversamente. Paul Baccaglini e i suoi soci (l’Integritas Capital) non saranno i nuovi proprietari del Palermo: e questo si sapeva già, anche e soprattutto dopo il comunicato di Maurizio Zamparini che, nelle scorse ore, ha definito ridicola l’offerta del presidente rosanero, ed “ex Iena”, invitandolo a dimettersi dalla carica che gli è stata assegnata negli scorsi mesi.

Baccaglini, però, non ci sta: o meglio, ci sta, ma con garbo ci tiene a descrivere la situazione tramite un comunicato ufficiale, dopo la conferenza “live” della passata settimana, nella quale ha spiegato i perché del ritardo del closing: “La mia squadra ed io prendiamo atto del rifiuto della nostra proposta per l’acquisizione del Palermo Calcio”, afferma. “In questi mesi, come ho avuto modo di spiegare anche in settimana, ho chiamato a raccolta quelli che reputo tra i migliori professionisti per strutturare un progetto che potesse essere sostenibile e di crescita per il futuro della società. Ho sempre parlato di questa opportunità come un investimento e come tale deve quadrare anche a livello numerico. Il risultato di questo intenso lavoro è un’offerta che a nostro giudizio poteva soddisfare tutte le parti interessate con le doverose garanzie di pagamento, tenendo chiaramente gli interessi della squadra al primo posto, com’è giusto che sia. Ad avvalorare questo, la struttura dell’offerta prevede una dilazione dei pagamenti su base comunque garantita con un’ulteriore importante integrazione anch’essa garantita alla promozione in serie A”, dichiara.

Punge, poi, l’ex presidente Zamparini: “Pur apprezzando l’apprensione di Zamparini per tutelare e salvaguardare il futuro del Palermo, ritengo che le garanzie circa il piano di investimenti, che chiaramente passa anche per lo sviluppo imprenditoriale di nuove strutture come lo stadio e del centro sportivo, non sia di sua diretta competenza dal momento che non sarà più di sua proprietà. Non più tardi di lunedì ho appositamente incontrato il sindaco Orlando per approfondire tutte queste tematiche, stadio compreso: un progetto che ha trovato apertura e disponibilità da parte sua”, continua, ringraziando il primo cittadino palermitano.

Il nuovo presidente del Palermo Paul Baccaglini, 2017LaPresse

“Sento sinceramente di avercela messa tutta. In questi mesi non ho risparmiato energie, tempo e risorse economiche per cercare di trovare una strada percorribile che portasse all’edificazione di tutte quelle idee che possono fare del Palermo una grande storia di successo. Questo è anche il rischio imprenditoriale, non sempre il risultato è quello sperato: averci provato pesa meno di un rimpianto.

In questi mesi intensamente bellissimi ho conosciuto persone straordinarie all’interno della società che dedicano il loro tempo, la loro energia e la loro passione al Palermo: spero che tutti loro vengano valorizzati perché il successo di un progetto, a mio parere, si fa con le persone non solo con le idee”, spiega Baccaglini.

Infinte, in chiusura, un ringraziamento alla gente di Palermo: “E alla città che così calorosamente mi ha accolto rivolgo un sentito grazie con la speranza che un giorno le nostre strade potranno rincrociarsi e che nel frattempo possa trovare la necessaria serenità. Forza Palermo, sempre!”