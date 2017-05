Pallotta: "Cosa farà domani Totti? Spero vada al mare"

"Cosa farà domani Totti? Spero faccia come gli altri giocatori che partiranno per andare al mare. E' quello che farei io..". Così James Pallotta, presidente della Roma, si lascia andare ad una battuta in inglese sul futuro del capitano giallorosso che oggi giocherà la sua ultima partita all'Olimpico. Appena sbarcato a Ciampino dagli Stati Uniti, il patron giallorosso è stato intercettato dalle immagini di LaRma24.it dinanzi al suo albergo.