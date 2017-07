Parla Sabatini: "Schick è un talento, piace a tutti ma è della Sampdoria"

"Schick lo amavamo tutti...è un talento ma non è un giocatore dell'Inter". Lo ha detto il responsabile dell'area tecnica del gruppo Suning Walter Sabatini ai microfoni di Sky Sport a proposito del presunto interesse dei nerazzurri per l'attaccante ceco. "Manca tutto, è ancora della Sampdoria - ha proseguito prima di imbarcarsi per la Cina - Non credo parleremo coi suoi agenti".

Lo stesso Sabatini ha accennato qualcosa su Perisic: "Sapete tutti quello che vogliamo. L'offerta giusta non è ancora arrivata".