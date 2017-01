Paulo Sousa: "Kalinic in Cina? A me non ha detto nulla..."

Il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa non sembra preoccupato da un'eventuale cessione in Cina di Nikola Kalinic: "Cercheremo di lavorare come fatto dall'inizio con tutti i giocatori che abbiamo a disposizione cercando di migliorare la squadra per vincere le partite - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro il Chievo - Zaza o Colleri possibili sostituti? Ho già parlato a lungo di questo, sul mercato do le mie valutazioni poi tocca alla società prendere le decisioni", ha concluso senza sbilanciarsi ulteriormente. Sull'argomento Kalinic, però, l'allenatore è stato abbastanza chiaro fin dalle prime parole: "Nella notizia di un colloquio con Kalinic non c'è nulla di vero, come spesso è accaduto nei miei confronti. Non mi ha comunicato la sua volontà di andare via. Ci sono personaggi che inventano queste notizie per mostrare che sono ben informati e per manipolare i nostri tifosi".

