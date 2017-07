Penarol: in arrivo Maxi Rodriguez

Non pare aver intenzione di fermarsi Maxi Rodriguez, giocatore che nel mondiale 2006 ha messo a segno il gol più bello della competizione. Infatti, l’argentino avrebbe deciso di continuare la sua carriera calcistica nel Penarol, squadra che per altro ha appena ingaggiato una vecchia conoscenza dalla nostra Serie A: Walter Gargano. Maxi Rodriguez negli ultimi anni ha giocato tra le fila del Newell’s Old Boys, sua squadra storica e trampolino da cui ha spiccato il volo verso il calcio europeo e la selezione albiceleste. Ma tante volte amore e romanticismo non bastano: infatti, il pomo della discordia sul rinnovo di Maxi Rodriguez è stata una questione economica legata allo stipendio del ragazzo. Infatti, secondo la società argentina le pretese dell’esterno erano troppo alte per le tasche del Newell’s, che ha deciso così di svincolarlo. Ma non sembra proprio aver intenzione di fermarsi. Il ragazzo ha infatti accettato l’offerta del Penarol, sodalizio disposto ad accettare le sue richieste economiche, oltre ad offrirgli un livello calcistico abbastanza competitivo. Nuova avventura per l’instancabile Maxi Rodriguez, uomo del miglior gol dei mondiali 2006.