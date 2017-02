Pescara: Oddo verso le dimissioni, ma la società lo frena

Oggi pomeriggio, a Pescara, c’è stato un incontro fra il ds Leone, il presidente Sebastiani e Massimo Oddo, che ieri sera aveva presentato le sue dimissioni. L’idea della dirigenza è quella di proseguire con l’allenatore ex Milan, almeno fino a giugno; Oddo, però, vuole pensarci ed ha chiesto un po’di tempo. Stasera arriverà la sua decisione: qualora scegliesse di dimettersi, il biancazzurri hanno in mente due soluzioni. La prima porta a De Canio, che firmerebbe un contratto anche per la prossima stagione, l’altra, invece, sarebbe quella di promuovere il tecnico della Primavera Ruscitti che farebbe da traghettatore fino a giugno. Ore calde a Pescara, stasera si conoscerà il futuro della panchina…