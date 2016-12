Pescara, si profila la rescissione contrattuale con Aquilani

Piove sul bagnato in casa Pescara. Alla vigilia della delicatissima sfida salvezza contro il Palermo, ci pensa Alberto Aquilani a smuovere gli animi in uno spogliatoio tutt’altro che sereno in questo momento. Sembra infatti, che il calciatore romano sia in procinto di rescindere il contratto con il club pescarese terminando la sua avventura in biancoazzurro dopo nemmeno 4 mesi.

di Claudio Rosa