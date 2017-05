Pioli: "Ora più tempo libero? Spero di ripartire presto"

Milano, 12 mag. (LaPresse) - "Ora ho tempo libero? Speriamo di non averne troppo, e speriamo di ripartire. Novità? No, ora penso a pedalare e a fare un po' di fatica". Non offre indizi su quale può essere il suo futuro Stefano Pioli, esonerato in settimana dalla panchina dell'Inter, ed intercettato dai microfoni di Sport Mediaset durante un allenamento in bicicletta. Secondo indiscrezioni il tecnico emiliano potrebbe approdare sulla panchina della Fiorentina.