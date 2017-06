Pjanic: "Momento difficile, riproveremo a vincere Champions"

"E stato un momento difficile dopo la partita. E fino ad oggi lo è, ma sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Abbiamo lottato fino alla fine su ogni Competizione con la volonta di portare a casa tutte le coppe. L'ultima era il nostro sogno. Purtroppo non è andata come lo sognavamo". Così Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, commenta su Instagram la sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid. "Ma sono sicuro che da la prossima stagione questo gruppo riproverà ad andare in fondo e vincere questa Coppa. Volevo ringraziare tutti per il vostro sostegno durante tutta questa stagione", ha concluso rivolgendosi ai tifosi bianconeri.